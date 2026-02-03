Guillermo Duró se despidió de Emelec: "Me llevo el cariño de la gente" (Video)

El DT argentino se despidió de sus ahora ex dirigidos y declaró ante los medios en su ultimo entrenamiento con Emelec

Guillermo Duró dirigió este martes 3 de enero su última jornada de entrenamiento como director técnico del Club Sport Emelec. El argentino manifestó que resignó muchas cosas al salir del cuadro azul y que entiende el por qué de su salida a manos de la nueva dirigencia de Emelec, en este caso la del interventor Jorge Luis Sánchez, quien ya estaría trabajando en coordinación de la única lista aceptada para elecciones del 21de febrero, encabezada por José David Jiménez y Cristhian Noboa.

El estratega tenía contrato hasta diciembre del 2026, como parte de una renovación que realizó la dirigencia anterior liderada por Jorge Guzmán. Sin embargo, se pudo conocer que al entrenador se le debía alrededor de 5 meses de salario. Tomando en cuenta que Duró llegó a mitad del 2025, se podría decir que 'trabajó gratis', ya que no cobró casi ninguno de los meses que dirigió al 'Bombillo'.

Tras la salida del argentino, Emelec ya estaría pensando en otro técnico para empezar su proyecto para la temporada 2026. Una de las opciones más sonadas en redes y medios deportivos nacionales es la de Vicente Sánchez, ex DT de Cruz azul de México y ex delantero de la selección uruguaya.

Las palabras de despedida de Guillermo Duró



En su salida del Polideportivo de Samanes, Duró brindó declaraciones a los medios presentes, en donde supo manifestar varias de las sensaciones que le deja su salida de Emelec y su estancia en la institución guayaquileña, resumiéndola en: "la mejor sensación de mi vida".

Sobre su salida, Duró dijo: "Resigno muchas cosas, pero me llevo muchas más de las que pude haber resignado. El cariño de la gente, de los jugadores, la relación con los utileros, con la gente que trabaja acá; me llevo todo eso".

También habló sobre los rumores que lo involucran en la contratación de varios jugadores bajo contratos con sospechosos valores altos, los cuales están siendo investigados por la nueva directiva azul: "Desde el primer día que llegue dije no a traer ningún jugador hasta que no se levanten las sanciones FIFA. No he traído ningún jugador nacional o extranjero. Cuando me preguntaron sobre Ayoví (Jaime) y Bolaños (Miller) autoricé las contrataciones. No me involucren con nada que no soy administrativo, no soy el que firma, no soy el que habló con los representantes".

#Emelec 🔵 Guillermo Duró confirma que se llegó a un acuerdo con la dirigencia y ya no es más el DT del Bombillo.



"Resigne muchas cosas, pero me llevo muchas más, como él cariño de la gente"

🎥: @alejoruilova pic.twitter.com/UYpVDQWw2v — TERADEPORTES (@Teradeportes) February 3, 2026

