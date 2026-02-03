EN VIVO Albacete vs Barcelona: alineaciones y canal para ver juego por Copa del Rey

Barcelona afronta su visita a Albacete con bajas sensibles y un equipo alterno en los cuartos de final de la Copa del Rey

FC Barcelona busca la clasificación a la semifinal de la Copa del Rey 2025-26.

FC Barcelona visitará a Albacete, que disputa la Segunda División de España, en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26, un duelo que promete emociones pese a la diferencia de categorías y lo podrás seguir EN VIVO por EXPRESO.

(Te invito a leer: El 'Cuti' Romero estalla: "Es vergonzoso tener solo 11 jugadores disponibles")

El encuentro se disputará este martes 3 de enero de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Municipal Carlos Belmonte, escenario donde el conjunto local buscará otra noche histórica.

Hansi Flick apuesta por un equipo alterno en la Copa del Rey

Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llegará a este compromiso con varias novedades importantes. Los azulgranas no podrán contar con Pedri, Gavi y Raphinha, todos fuera por lesión, por lo que el técnico alemán apostará por un equipo alterno.

Lamine Yamal iniciaría en la banca de suplentes. EFE

Además, titulares habituales como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Frenkie de Jong y Jules Koundé tendrían descanso.

Liga de Quito gana más de 6 millones por la venta de Nilson Angulo a Sunderland Leer más

Alineación del FC Barcelona: García; Cancelo, Araújo, García y Martín; Casadó, Bernal y Olmo; y Rashford, Bardghje y Lewandowski.

Albacete, la gran sorpresa de la Copa del Rey 2025-26

En la otra vereda aparece un Albacete ilusionado, que afrontará el partido con equipo completo bajo la conducción del entrenador Alberto González.

El conjunto de la Segunda División de España ya sabe lo que es sorprender en esta edición de la Copa del Rey, luego de eliminar a Real Madrid en los octavos de final, resultado que lo posicionó como la gran revelación del torneo.

Betancor y Medina, las claves del Albacete ante Barcelona

El peso ofensivo del equipo manchego recaerá en su goleador Jekté Betancor, acompañado por la creatividad y liderazgo del volante Agus Medina, encargados de manejar los tiempos del partido y generar peligro ante una defensa blaugrana con rotaciones.

La alineación de Albacete: Lizoain; Lorenzo, Moreno, Vallejo, Neva y Bernabéu; Capi, Meléndez y Pacheco; Medina y Betancor.

Qué rival espera en semifinales de la Copa del Rey

Este cruce de cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26, que se jugará a partido único, definirá al rival del ganador del enfrentamiento entre Deportivo Alavés y Real Sociedad en semifinales de la competencia.

EN VIVO Albacete vs FC Barcelona

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!