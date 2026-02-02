Liga de Quito gana más de 6 millones por la venta de Nilson Angulo a Sunderland

El fichaje de Nilson Angulo por Sunderland, valorado en hasta USD 23,8 millones, genera un ingreso clave para Liga de Quito

Liga de Quito vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes internacional, ya que el club capitalino mantiene un porcentaje de los derechos deportivos de Nilson Angulo, situación que ahora le permitirá recibir una cifra millonaria por el traspaso del atacante ecuatoriano desde Anderlecht, de Bélgica, hacia Sunderland inglés.

Detalles del traspaso de Nilson Angulo de Anderlecht a Sunderland

La transferencia de Angulo se cerró en 15 millones de libras esterlinas, con 2,5 millones adicionales en variables, lo que eleva el monto total de la operación a 17,5 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 23,8 millones de dólares, de acuerdo con información del medio Sky Sports.

Además del impacto económico del traspaso, el extremo izquierdo de la selección de Ecuador firmaría un contrato con el equipo de la Premier League de Inglaterra hasta junio de 2030.

Nilson Angulo se formó en Liga de Quito. Archivo

El porcentaje que conservó Liga de Quito en la venta de Angulo a Anderlecht

El beneficiado indirecto de esta operación entre Anderlecht y Sunderland es Liga de Quito. Según reveló el periodista belga Sacha Tavolieri, el club capitalino conservó el 30 % de los derechos deportivos de Angulo cuando lo transfirió a Anderlecht en junio de 2022.

¿Cuánto dinero recibirá Liga de Quito por la venta de Nilson Angulo?

Esta cláusula hoy se traduce en un ingreso económico de alto impacto para las arcas universitarias, que en esta temporada 2026 disputará las competencias: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Con base en el valor fijo de la transferencia, Liga de Quito recibirá alrededor de 6,14 millones de dólares. Sin embargo, la cifra podría incrementarse si se cumplen las variables establecidas en el contrato entre Sunderland y Anderlecht.

Las variables que podrían aumentar el ingreso para Liga de Quito

En ese escenario, el monto que ingresaría al club ecuatoriano podría ascender hasta 7,17 millones de dólares.

El paso de Nilson Angulo por Anderlecht antes de llegar a Inglaterra

Nilson Angulo, de 22 años, llega a Sunderland de la Premier League luego de cuatro temporadas en Anderlecht, club con el que llegó a disputar 93 partidos y marcó diez anotaciones.

Nilson Angulo es convocado habitualmente a la selección de Ecuador. Archivo

