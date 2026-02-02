Lewis Hamilton y Kim Kardashian, escandaloso encuentro: ¿novios o amigos?

El piloto de Fórmula Uno y la empresaria protagonizaron una cita privada en un lujoso club del Reino Unido

Hamilton se apresta a disputar la que sería su última temporada en la F1, de la mano de Ferrari.

El piloto británico Lewis Hamilton y la modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian habrían protagonizado un encuentro secreto y romántico en un exclusivo hotel y club de campo del Reino Unido, en medio de la atención mediática por el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y los cambios técnicos que marcarán la categoría.

Según reveló el diario británico The Sun, Kim Kardashian viajó desde Los Ángeles en su jet privado, valorado en más de 136 millones de dólares, para reunirse con Hamilton en el lujoso Estelle Manor, ubicado en Witney, Oxfordshire, una propiedad de alto perfil rodeada por 85 acres de terreno.

Un operativo discreto y lleno de lujos

La empresaria, de 45 años, arribó al aeropuerto de Oxford acompañada de tres guardaespaldas y varias maletas personalizadas. Dos vehículos la esperaban: uno destinado exclusivamente para su equipaje y otro para su traslado hasta el club de campo, una logística que buscó evitar la atención pública.

Una fuente cercana citada por el medio británico aseguró que el ambiente fue claramente romántico. “Todo parecía muy especial. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”, señaló.

Spa privado, cena exclusiva y total confidencialidad

Kim Kardashian en la boda de Jeff Bezos. Instagram

De acuerdo con el mismo testimonio, Hamilton y Kardashian disfrutaron del spa y la piscina de manera exclusiva, antes de compartir una cena en una sala privada del complejo.

“Tenían reservado un masaje para parejas y el uso completo de las instalaciones solo para ellos dos”, relató la fuente, que añadió que el encuentro se mantuvo en estricto secreto para garantizar privacidad.

Una salida que no pasó desapercibida

Al abandonar el lugar, la discreción volvió a ser protagonista. Un testigo relató que Kim Kardashian salió por una puerta lateral, mientras Lewis Hamilton utilizó la entrada principal.

Uno de los guardaespaldas de la empresaria cargaba un bolso valorado en 108.000 dólares, además de ocho maletas personalizadas con su nombre grabado, un detalle que no pasó inadvertido.

Un vínculo que viene de años atrás

El acercamiento entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian no sería nuevo. Ambos se conocen desde hace años dentro del circuito de celebridades y fueron vistos juntos en los premios GQ Hombres del Año en Londres en 2014, cuando asistieron acompañados por sus entonces parejas, Kanye West y Nicole Scherzinger.

Tras su divorcio, Kardashian ha mantenido un perfil mediático constante y ha sido vinculada sentimentalmente con figuras como el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr., mientras que Hamilton se prepara para lo que podría ser su última etapa en la Fórmula 1.

