Alineaciones y cómo ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO | Copa de la Liga

Arsenal defiende su ventaja 3-2 en casa ante un Chelsea obligado a arriesgar, con Caicedo y Hincapié como ejes del derbi

El Emirates Stadium será el escenario de una noche decisiva del fútbol inglés. Arsenal y Chelsea se enfrentan en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga, con el objetivo de asegurar su clasificación a Wembley para disputar la gran final del torneo.

Los Gunners llegan con ventaja tras imponerse 3-2 en la ida en Stamford Bridge. El equipo dirigido por Mikel Arteta buscará cerrar la serie como local, respaldado por la creatividad de Martin Odegaard y la solidez defensiva del ecuatoriano Piero Hincapié, una de las figuras del equipo londinense.

En la otra orilla, el Chelsea de Liam Rosenior afronta el compromiso con obligación de remontar. En pleno proceso de reconstrucción, los Blues confían en el liderazgo del tricolor Moisés Caicedo, dueño del mediocampo, para revertir el marcador global en este intenso derbi londinense.

Horario de Arsenal vs. Chelsea por la Copa de la Liga

El ecuatoriano Piero Hincapié defiende un balón ante el brasileño Joao Pedro, delantero del Chelsea. JUSTIN TALLIS

El partido se jugará este martes 3 de febrero de 2026 en Londres. Estos son los horarios por país:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

¿Dónde ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO online?

La transmisión del Arsenal vs. Chelsea EN VIVO para Sudamérica estará disponible a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium, señales oficiales para seguir cada incidencia del encuentro que definirá al primer finalista de la Carabao Cup.

Arsenal y el liderazgo de Piero Hincapié

Mikel Arteta mantendrá su esquema habitual para proteger la ventaja. Piero Hincapié será clave por la banda izquierda para contener los ataques del Chelsea, mientras que Viktor Gyökeres aparece como la principal referencia ofensiva en el área rival.

Posible alineación de Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Odegaard, Zubimendi; Madueke, Gyökeres y Trossard.

Chelsea confía en el despliegue de Moisés Caicedo

El técnico Liam Rosenior apuesta por la dupla Moisés Caicedo–Enzo Fernández para controlar el ritmo del partido. Con Cole Palmer recuperado y João Pedro en buen momento goleador, el Chelsea saldrá con una propuesta ofensiva desde el arranque.

Posible alineación de Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández, Palmer; Neto, Garnacho y João Pedro.

