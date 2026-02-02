Día, hora y seguridad: lo que se sabe sobre la llegada de Messi a Guayaquil

La llegada de Messi a Guayaquil disparó la venta de camisetas rosadas del Inter Miami en la Bahía

Guayaquil se alista para recibir a Lionel Messi sin estridencias, pero con enorme expectativa. El astro argentino arribará a Ecuador este jueves 5 de febrero, a las 18:30, en un vuelo privado del Inter Miami. A diferencia de lo que muchos imaginan, La Pulga no solicitó ningún trato especial en su alimentación. La logística, sin embargo, contempla una suite especial para su descanso.

Lionel Messi es la gran estrella del Inter Miami. Cortesía

El 7 de febrero juega ante el ídolo

Messi enfrentará a Barcelona SC el sábado 7 de febrero, desde las 19:00, en el estadio Monumental, en un duelo que ha paralizado a la ciudad. El Inter Miami ha sido claro en su planificación: entrenamiento leve, concentración absoluta y mínima exposición pública. Para ello, solicitó un salón amplio dentro del hotel donde realizará una práctica liviana la mañana del viernes. La orden interna es no abandonar el hotel.

Manuel Guambo y las camisetas de Messi en la Bahía de Guayaquil. Cortesía

Buen operativo de seguridad ante todo

El operativo de seguridad estará dividido en dos anillos. El primero se desplegará en el exterior del hotel, con presencia de la Policía Nacional y personal de seguridad privada de Segura EP. El segundo control se activará en los pisos ocupados por el plantel, restringiendo totalmente el acceso.

En las calles, la visita de Messi ya se siente. En la Bahía de Guayaquil, las camisetas rosadas del Inter Miami dominan el panorama. Nelson Guambo, comerciante del sector, asegura que las ventas se han incrementado notablemente. “Todos quieren la rosada de Messi, con su apellido atrás. Algunos para ir al estadio, otros para usarla estos días”, comenta.

Se venden desde los 15 dólares en adelante. En contraste, las prendas de Barcelona SC con la imagen de Messi no han generado el mismo interés. El fenómeno es claro: por estos días, Guayaquil se tiñe de rosado y gira alrededor de un solo nombre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!