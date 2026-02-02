¿Messi al Galatasaray? Toma fuerza la versión de que el astro llegue a Turquía

Galatasaray no abandona el sueño Messi y en Turquía aseguran que el club está dispuesto a todo para intentarlo

Desde 2025, el Galatasaray de Turquía tiene un sueño que se resiste a morir: fichar a Lionel Messi. No es una idea nueva ni improvisada. Es una obsesión dirigencial que en 2026 vuelve a tomar fuerza, cueste lo que cueste. Llevar al mejor jugador del planeta a la liga turca parece una misión imposible, pero en Estambul están decididos a intentarlo otra vez.

Según informó el medio A Spor, Messi habría planteado condiciones muy específicas para aceptar una eventual propuesta: no disputar partidos fuera de casa y jugar únicamente los 12 encuentros como local en Estambul. Una versión que se mueve entre la fantasía y la ilusión, pero que vuelve a instalar el nombre del argentino en el radar del fútbol turco.

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentó a Universitario de Deportes el 29 de enero de 2025. cortesía

Por el dinero no se preocupan

Mientras tanto, Messi mantiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Antes, el 5 de febrero de 2026, llegará a Guayaquil y el 7 jugará ante Barcelona SC, en un evento que ya sacude al continente.

El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, nunca escondió su deseo. En el primer intento por fichar a Messi, dejó una frase que resume la filosofía del club: “No se puede vivir sin soñar. ¿Veremos algún día a Messi con la camiseta del Galatasaray?”.

Un sueño que lo quieren hacer realidad

El dirigente recordó que el mayor acierto del club ha sido fichar con inteligencia, mantener la columna vertebral campeona y animarse a romper el mercado, como ocurrió con Victor Osimhen, quien parecía imposible.

Hoy, el Galatasaray cuenta en su plantel con el argentino Mauro Icardi y una economía que, según Özbek, permite soñar en grande. “La situación financiera nos permite preguntar por Messi sin problema. No haremos nada que ponga en riesgo al club”, aseguró. En Turquía, el mensaje es claro: si el dinero no es un obstáculo, los sueños tampoco.

