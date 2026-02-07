Messi brilla en el Monumental con gol y espectáculo

Entre ovaciones y emociones colectiva, el astro argentino protagonizó una jornada que unió a generaciones y generó admiración

Mucho antes del pitazo inicial, el estadio Monumental ya vibraba como si se tratara de una final. Camisetas de Barcelona SC y del Inter Miami, flashes de celulares y rostros cargados de emoción reflejaban la enorme expectativa por ver a Lionel Messi.

El campeón del mundo con Argentina y dueño de una carrera casi perfecta convocó a miles de hinchas de todo el país. Nadie quiso perderse su quinta y última ‘función’ en Ecuador, una noche que terminó con un intenso empate 2-2 del Inter Miami ante Barcelona SC en el evento denominado El Partido de la Historia.

Bastaba que Messi tocara la pelota para que más de 45.000 almas saltaran de sus asientos. Entre gritos de “¡Te amo, Messi!” y “¡Gracias, Messi!”, las gradas se rindieron al rosarino. Fue una cita donde el fútbol olvidó los colores para rendir homenaje al mejor de todos los tiempos.

Ronny Bohórquez (34 años) y su hijo Jeremías (10) fueron reflejaron esa emoción. El hincha vivió un golpe de suerte inesperado tres días antes del partido: su tío José Contreras le regaló dos entradas. La reacción fue inmediata pues es admirador de Messi desde joven y, al mismo tiempo, seguidor ferviente del Ídolo.

“Tengo el corazón dividido. Por un lado quería que gane Barcelona y, por otro, que Messi nos haga un gol. Se me cumplió la última”, relató contento por el show de La Pulga, quien esquivó a varios rivales como conos en el primer gol y asistió en el segundo gol de las Garzas.

Ronny llevó por primera vez a Jere, como le dice con cariño, a un estadio de fútbol. “Es su primera vez y está muy feliz. Cuando salí del trabajo le dije que me espere y que lleve una camiseta del Inter Miami. Ya sabía que vendríamos al estadio y su fiesta fue completa”, relató.

Jeremías, curioso y nervioso como cualquier niño ante una experiencia inolvidable, no dejaba de sonreír. Miraba a todos lados, ansioso por ver al ‘10’ salir a calentar. Cuando ese momento llegó en la tarde-noche porteña, sus ojos se iluminaron, casi al borde de las lágrimas. Intentaba abrirse paso entre la gente hasta que su padre lo levantó sobre los hombros para que pudiera verlo mejor.

“Él está muy emocionado”, agregó Ronny, quien ha sido el encargado de actualizar a su pequeño con toda la trayectoria de Messi. “No vivió con conciencia sus mejores años, pero le he puesto videos en YouTube del Messi del Barça. Por eso siempre lo elige cuando jugamos FIFA”.

Jeremías lo confirmó con una sonrisa: “Con Messi hago unos golazos”, afirmó el pequeño que quedó afónico al gritar el 1-0. “Fue un gol como los hacía en el Barça, no puedo creerlo, papi”, dijo efusivo.

Como ellos, miles de hinchas acudieron al Monumental con un ingrediente especial: la notable presencia de niños y jóvenes, algo poco habitual en los estadios de nuestro balompié.

Daniel Fernández sorprendió a sus hijos Daniel (15) y Javier (12), además de su amigo José Albuixech (14), con tres boletos para la jornada histórica. “Era una oportunidad única para ellos y también para mí de ver a Messi por primera vez”, comentó.

Aunque lamentó que el argentino no haya jugado en la última fecha de eliminatorias, esta vez —aseguró— “no existía misión imposible”. Desde el Palco 5 vivió cada instante con intensidad.

Entre ellos, Albuixech reclamaba cada falta a favor de Barcelona y esperaba con ansias que la pelota llegara a los pies de Lio. Lamentó el tiro libre que el portero José Contreras evitó el gol. “Noooo”, gritó. Después, ya quedó deleitado. “Messi hizo un golazo y una asistencia. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”.

El debut de Darío Benedetto levantó los ánimos de la hinchada torera en el segundo tiempo, que despidió a Messi luego de un show de 59 minutos. La sensación fue gratificante al final por ver al diez, mientras que los seguidores toreros pudieron festejar el 2-2 final anotado por Tomás Martínez.

