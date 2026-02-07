Primer gol de Barcelona vs Inter: Así fue la jugada que abrió el marcador

El argentino Lionel Messi puso el espectáculo y el gol. El astro argentino fue el encargado de abrir el cotejo en Guayaquil

Lionel Messi (c) fue el protagonista del Partido de la Historia por su presencia y anotación.

El cotejo amistoso entre Barcelona SC y el Inter Miami, con el campeón mundial Lionel Messi como atractivo principal, tuvo el primer grito a los 30 minutos por intermedio del mismo astro argentino en una jugada espectacular. Para él no había amistoso como tal.

El partido disputado en el estadio Monumental de Guayaquil, que arrancó pasadas las 19:00, tuvo momentos importantes y jugadas destacadas hasta que cayó el primer tanto que abrió el marcador por intermedio del mismo Lio tras una jugada en el área amarilla luego de burlar a Lucas Sosa y Carabalí para clavar un zapatazo de zurda.

El partido coincidentemente marca el adiós competitivo del astro argentino de Ecuador, ya que luego del Mundial 2026 se retirará.

La importancia del Partido de la Historia

Daniel Molina, uno de los organizadores del evento, señaló que la presencia de Messi e Inter Miami en Ecuador generará un impacto económico estimado en 80 millones de dólares, según análisis especializados.

“Las personas que lleguen desde todas las provincias van a consumir en bares, restaurantes, cines y comercios en general. No solo se beneficiarán los hoteles o grandes cadenas, sino toda la economía del país”, aseguró Molina.

