Alineaciones confirmadas de Barcelona SC vs. Inter Miami en el Partido de la Historia

Barcelona SC e Inter Miami están listos para enfrentarse en el denominado Partido de la Historia, que se disputará en el estadio Monumental. Los entrenadores César Farías y Javier Mascherano ya tienen definidos sus once titulares para el arranque del encuentro. Será la primera vez que Barcelona SC se mida ante el Inter Miami de Lionel Messi, en un duelo que ha generado enorme expectativa entre los aficionados.

Este compromiso servirá como preparación para Barcelona SC de cara a la LigaPro y la Copa Libertadores, mientras que Inter Miami lo afronta como parte de su puesta a punto para la temporada de la MLS y la Concachampions.

Alineación de Barcelona SC

Alineación de Inter Miami

Así salimos a jugar 🫡📋 pic.twitter.com/UoTH212h8S — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 7, 2026

Programa de la fiesta de Messi

10:00 a 17:00: Fan Fest en la explanada del estadio Monumental.

14:00: Apertura de puertas del estadio.

19:00: Inicio del partido (hora de Ecuador).

Así llegó el Inter Miami a Guayaquil

Así nos recibió Guayaquil 🇪🇨💗 pic.twitter.com/3Ed06YeegZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 7, 2026

Show en el Monumental

Hay una combinación de cantantes nacionales y extranjeros para la previa y el entretiempo: Johann Vera, Gerardo Morán, Paolo Plaza, José Victoria - 3 Banderas, Almighty, Manuela Morales y Blessd / Show de medio tiempo.

Agentes de la Policía Nacional ejecutan controles para garantizar la seguridad de los asistentes al denominado Partido de la Historia, que será protagonizado por Lionel Messi. CORTESÍA DE ATM

Lo que se viene para Barcelona SC

Luego de este compromiso, Barcelona SC no tendrá respiro y se enfocará de lleno en lo que será su segunda Noche Amarilla de la temporada. El evento se disputará este viernes 13 de febrero, cuando el Ídolo visite a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito.

Posteriormente, el calendario se aprieta aún más: el 18 de febrero, los toreros harán su debut en la Copa Libertadores 2026, recibiendo en condición de local a Argentinos Juniors, en duelo válido por las fases previas del torneo continental.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!