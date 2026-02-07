Alineaciones confirmadas de Barcelona SC vs. Inter Miami en el Partido de la Historia
Barcelona SC e Inter Miami están listos para enfrentarse en el denominado Partido de la Historia, que se disputará en el estadio Monumental. Los entrenadores César Farías y Javier Mascherano ya tienen definidos sus once titulares para el arranque del encuentro. Será la primera vez que Barcelona SC se mida ante el Inter Miami de Lionel Messi, en un duelo que ha generado enorme expectativa entre los aficionados.
Este compromiso servirá como preparación para Barcelona SC de cara a la LigaPro y la Copa Libertadores, mientras que Inter Miami lo afronta como parte de su puesta a punto para la temporada de la MLS y la Concachampions.
Alineación de Barcelona SC
¡XI para esta noche, vamos ídolo!#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/wlh1b36RY3— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 7, 2026
Alineación de Inter Miami
Así salimos a jugar 🫡📋 pic.twitter.com/UoTH212h8S— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 7, 2026
Programa de la fiesta de Messi
10:00 a 17:00: Fan Fest en la explanada del estadio Monumental.
14:00: Apertura de puertas del estadio.
19:00: Inicio del partido (hora de Ecuador).
Así llegó el Inter Miami a Guayaquil
Así nos recibió Guayaquil 🇪🇨💗 pic.twitter.com/3Ed06YeegZ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 7, 2026
Show en el Monumental
Hay una combinación de cantantes nacionales y extranjeros para la previa y el entretiempo: Johann Vera, Gerardo Morán, Paolo Plaza, José Victoria - 3 Banderas, Almighty, Manuela Morales y Blessd / Show de medio tiempo.
Lo que se viene para Barcelona SC
Luego de este compromiso, Barcelona SC no tendrá respiro y se enfocará de lleno en lo que será su segunda Noche Amarilla de la temporada. El evento se disputará este viernes 13 de febrero, cuando el Ídolo visite a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito.
Posteriormente, el calendario se aprieta aún más: el 18 de febrero, los toreros harán su debut en la Copa Libertadores 2026, recibiendo en condición de local a Argentinos Juniors, en duelo válido por las fases previas del torneo continental.
