¿Messi en el Partido de la Historia tendrá más impacto que Maradona en Ecuador 1980?

Flavio Perlaza recordó cuando enfrentó al Diego en Guayaquil y analizó la expectativa que genera la visita de Lio Messi

La llegada de Lionel Messi a Guayaquil para jugar contra Barcelona SC, en el amistoso llamado El Partido de la Historia del 7 de febrero, despierta recuerdos especiales en Flavio ‘Fantasma’ Perlaza, legendario defensa torero.

El exlateral, campeón campeonato ecuatoriano en seis ocasiones, recordó en diálogo con EXPRESO una experiencia que marcó su carrera: el día en que enfrentó a Diego Armando Maradona (+), compatriota de Messi y también considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El día que Maradona congregó a Guayaquil en el estadio Modelo

Perlaza marcó a Maradona en el amistoso en Guayaquil de 1980 que terminó 2-2. cortesía

Aquel 27 de enero de 1980 permanece intacto en su memoria. Maradona tenía apenas 19 años y la ciudad alucinó con su partido. Crónicas de la época reseñaron la presencia de cerca de 50.000 espectadores en el estadio Modelo, ansiosos por observar al joven talento argentino que posteriormente se convertiría en un ícono mundial.

“Fue una motivación enorme. El estadio estuvo a reventar y todas las miradas estaban puestas en Maradona”, recordó Perlaza de aquel evento que paralizó al Puerto Principal.

La consigna para el plantel amarillo era clara: neutralizar al Pelusa. “La indicación fue no dejar que Maradona toque la pelota, porque si lo hacía las consecuencias podían ser funestas”.

Sin embargo, el astro gaucho dejó su huella al anotar uno de los goles del empate 2-2. Para Barcelona marcaron Dirnei Celestino (Ney) y Fausto Klinger.

Messi, la nueva expectativa para el hincha del fútbol ecuatoriano

Aunque reconoce la grandeza de ambos futbolistas, Perlaza considera que la expectativa que genera Lio Messi supera incluso la vivida en aquella época. “Messi moverá más que Maradona”, aseguró, destacando que el capitán argentino llega en el tramo final de una carrera que describe como “casi perfecta”.

“Maradona estaba en pleno crecimiento cuando vino. Messi llega con un legado construido, con una historia impresionante. La gente querrá verlo quizá en una de sus últimas visitas, pensando en su camino hacia un último Mundial”, analizó.

Partido ante Inter Miami servirá como termómetro para Barcelona SC

Guayaquil, allá vamossss 😎✈️ pic.twitter.com/4fkJY02m0N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 6, 2026 ID:

Respecto al Partido de la Historia, Perlaza cree que el compromiso servirá como termómetro para evaluar el nivel del Barcelona dirigido por César Farías, que dentro de once días enfrentará a Argentinos Juniors por la ida de la fase preliminar 2 de la Copa Libertadores.

“En el fútbol no existen amistosos. Los jugadores siempre quieren mostrarse y brindar espectáculo”, dijo el exdefensor, quien espera que el Ídolo pueda imponerse ante Inter Miami, equipo que llega tras caer 3-0 frente a Alianza Lima y vencer 2-1 a Atlético Nacional.

Finalmente, Perlaza subrayó el valor simbólico de la visita del astro argentino. “Aunque ya pasaron sus mejores años, sigue siendo Messi. Genera expectativa. Hace lo que sabe hacer y la gente disfruta verlo. Siempre lo vimos por televisión; ahora tenemos la última oportunidad de tenerlo aquí. Ojalá sea un espectáculo que todo Ecuador pueda disfrutar”.

