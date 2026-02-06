Vicente Sánchez y su estilo de juego: la apuesta ofensiva del nuevo DT de Emelec

Tras su exitoso paso por Cruz Azul, el estratega uruguayo intentará imponer un modelo de juego protagonista y dinámico

Emelec inicia una nueva etapa deportiva con la llegada del entrenador uruguayo Vicente Sánchez, quien asumirá el mando del Bombillo con un contrato de un año y medio. El estratega charrúa buscará implementar una identidad futbolística marcada por la posesión, el juego ofensivo y la intensidad táctica.

El club eléctrico apuesta por un proyecto que combine resultados inmediatos con una idea clara de juego, en medio de un contexto donde la afición espera recuperar protagonismo en la LigaPro y volver a competencias internacionales.

Un estilo basado en la posesión y la presión alta

Vicente Sánchez ha dejado claro que su propuesta futbolística gira alrededor del control del balón y el dominio territorial. En una entrevista concedida el 7 de octubre de 2025 para Radio El Espectador, el técnico explicó los pilares de su filosofía dentro del campo.

El DT uruguayo, Vicente Sánchez, fue campeón de la Concacaf Champions League. Cortesía

“A mí siempre me gustó tener el balón. Dominar el juego con la posesión creo que es lo más grande que te puede pasar. Intento siempre, a 60 metros de mi arco, pelear todo”, señaló el entrenador, evidenciando su intención de construir equipos protagonistas.

Además, el uruguayo apuesta por un fútbol ofensivo y dinámico. “Mi equipo es más ofensivo. Que los centrales salgan rápido y muchas veces la rapidez no te la da correr, sino la velocidad del balón e intentar buscar jugar”, agregó.

El respaldo de su exitoso paso por Cruz Azul

Sánchez llega a Emelec tras una temporada destacada en el fútbol mexicano. En 2025, al frente de Cruz Azul, conquistó la CONCACAF Champions League y llevó al club hasta las semifinales del Torneo Clausura de la Liga MX, resultados que consolidaron su proyección como entrenador.

El desafío inmediato: pretemporada y arranque de LigaPro

El nuevo estratega arribará en los próximos días a Guayaquil para liderar la pretemporada en el Polideportivo de Samanes. El tiempo será un factor clave para trasladar sus conceptos tácticos a la plantilla azul.

Emelec iniciará la LigaPro 2026 con tres puntos menos y siendo visitante frente a Universidad Católica. El duelo que marcará el estreno oficial del ciclo de Vicente Sánchez y la primera prueba para evaluar la implementación de su estilo dentro del Bombillo.

