La LigaPro reconoció a los mejores futbolistas de la campaña pasada donde sobresalió el jugador de Independiente del Valle

El jugador de Independiente del Valle, Patrick Mercado, fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2025 de la LigaPro y recibió el trofeo conocido como El Pro, durante la séptima edición de la gala desarrollada este 5 de enero en un hotel de Quito.

La designación de Mercado se estableció tras las votaciones realizadas por jugadores, entrenadores y periodistas que forman parte de la primera división del fútbol local y que destacaron su buen rendimiento durante las 40 fechas del torneo.

“Feliz por este reconocimiento y agradecido con Dios, con mi familia, que siempre me apoya en todo, al técnico Javier Rabanal; esto me impulsa a seguir buscando más cosas”, dijo el segundo jugador ecuatoriano en ganar El Pro.

Por su parte, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, resaltó que “esta es una fiesta de los jugadores y dirigentes y hoy celebraremos a Independiente del Valle, campeón del año, y a nuestros clubes que generamos no solo dinero, sino ilusiones y alegrías a la gente”.

Los otros galardonados fueron: Santiago Morales como el mejor dirigente, Guayaquil City como campeón de la Serie B, Mateo Carabajal (IDV) como mejor defensa, y su ex técnico Javier Rabanal recibió el premio al mejor técnico; se lo llevó Javier Rabanal.

La mejor jugada de la temporada fue uno de los 18 goles que marcó Djorkaeff Reasco con El Nacional. El más destacado lateral derecho fue Bryan Carabali, de Barcelona, y el izquierdo, Jonathan Mina (Aucas). Mientras que la designación al mejor guardameta la obtuvo Pedro Ortiz de Emelec.

En tanto que el premio para el goleador fue para las manos de Claudio Spinelli de Los del Valle.

La lista de premiados se extendió al mejor volante central, que recayó en Jordy Alcívar (IDV), su compañero Mercado fue elegido como el más destacado mediocampista ofensivo y el premio a jugador revelación lo alcanzó Yerlin Quiñónez, jugando para Libertad FC, ahora en Liga de Quito.

Además de los jugadores actuales, en la velada fueron reconocidas exglorias locales como Polo Carrera, Paúl Ambrossi, Edison Méndez, Neicer Reasco, Geovanny Ibarra, Antonio Valencia y Geovanny Espinoza. Así como futbolistas aún vigentes como Gabriel Achilier, Joao Rojas, entre otros.

Y se hizo un homenaje póstumo a futbolistas, dirigentes y futbolistas que fallecieron el año pasado, como Mario Pineida, Juan Carlos de Lima, el exdirigente de Aucas Ramiro Montenegro, el periodista Marino Paredes, entre otros.

Antecesores de Mercado

Liga de Quito es el club más ganador de El Pro, al sumar tres de seis designaciones, con los porteros Adrián Gabbarini en 2019 y Alexander Domínguez (2023) y el atacante paraguayo Álex Arce el año pasado.

Luego están con un premio Barcelona, con Damián Díaz en 2020, Aucas representado por Ricardo Adé en 2022 e Independiente del Valle, con Jonatan Bauman en 2021.

La LigaPro 2026 arrancará este próximo 20 de febrero, donde Independiente del Valle empezará la defensa del título, Guayaquil City regresará a la máxima categoría y Leones FC debutará en el torneo.

