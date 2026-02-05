Messi y sus horas en Guayaquil antes de enfrentar a Barcelona SC en el Monumental

Guayaquil vive una visita exprés del mejor del mundo. 40 horas bastan para estar en modo Messi

Guayaquil se prepara para recibir a Lionel Messi en una visita tan corta como intensa. El astro argentino arribará el viernes 6 de febrero, a las 19:00, en un vuelo privado del Inter Miami, y abandonará la ciudad en las primeras horas del domingo 8. En total, su permanencia será de apenas 40 horas, con una agenda cerrada y sin entrenamientos en canchas locales.

El plan del Inter Miami es directo a jugar con Barcelona SC el 7 de febrero: Messi llega, descansa, juega y se va. Aunque inicialmente se había contemplado un día adicional de estadía, el itinerario fue ajustado sin alterar la logística central del viaje. El hospedaje será en el hotel Oro Verde, donde el campeón del mundo ocupará la suite presidencial.

Messi más pasará en el hotel

Por pedido expreso del técnico Javier Mascherano, el equipo contará con un salón interno para realizar movimientos suaves y trabajos de relajación. No habrá prácticas formales ni traslados innecesarios. El objetivo es preservar al jugador y evitar exposiciones prolongadas.

Messi desayunará con el plantel entre las 08:00 y las 10:00. Existe la posibilidad de un saludo protocolar con autoridades locales, aunque ese momento aún no ha sido definido. El resto del tiempo, el rosarino permanecerá en su habitación. Tampoco se ha previsto una rueda de prensa, debido al ajustado cronograma y al despliegue mediático que ha generado su llegada.

El sábado, el traslado al estadio Monumental está programado para después de las 17:00, bajo un estricto operativo de seguridad. Afuera, la fiesta ya comenzó. Desde el martes 3 de febrero, camisetas y recuerdos se venden en los alrededores del escenario deportivo.

Daniel Molina, organizador del partido, confirmó que el Fans Fest se abrirá el viernes 6 de febrero desde las 11:00, con acceso libre. El sábado 7, en cambio, el ingreso estará habilitado solo para quienes tengan boleto. Guayaquil vive horas históricas: Messi ya juega su partido antes de pisar la cancha.

