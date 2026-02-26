Motocicleta es arrastrada 5 km por auto en Salitre: ¿qué ocurrió con los ocupantes?

Un accidente de tránsito se registró a las 12:45 de este jueves 26 de febrero en la vía a Salitre, entre un auto y una motocicleta. El siniestro quedó registrado en videos compartidos a través de redes sociales y en los testimonios de peatones y otros conductores que transitaban por el sector.

De acuerdo con las imágenes compartidas en X (antes Twitter), la primera escena mostraba a uno de los ocupantes de la motocicleta luego de haber caído en la calzada; se encontraba, al parecer, herido por el golpe contra el pavimento.

Asimismo, una gorra de color rojo y un casco de protección también se encontraban en la vía, mientras quien grababa el audiovisual explicaba que el siniestro se había suscitado frente a un reconocido centro comercial de La Aurora.

Luego, en el mismo clip, se mostró la segunda parte: el auto, un Chevrolet Rodeo, tenía incrustada la motocicleta entre sus llantas delanteras. Finalmente, en una tercera escena, aparecieron los dos vehículos con marcas de hollín; es decir, se habían incendiado y el fuego ya se había apagado.

¿Qué fue lo que sucedió?

Al respecto, el coronel Marco Avecillas, jefe del circuito La Aurora de la CTE, aseguró que la emergencia fue reportada desde el ECU-911 y que, al llegar a la escena, corroboraron que los dos ocupantes de la motocicleta habían resultado heridos.

“Hasta lo reportado en los exámenes realizados, ninguno presenta heridas de gravedad. Sin embargo, no se sabe si algún golpe haya generado algún daño interno en ellos. En el momento, ambos fueron trasladados a una casa de salud y están estables”, aseguró.

En cuanto al conductor del Chevrolet Rodeo, él aseguró que el accidente ocurrió cuando, al bajar el puente de la ciudadela Matices, intentó adelantar a un tráiler mientras la motocicleta involucrada trataba de ingresar a una ciudadela de la zona.

Escena del accidente en la vía a Salitre: los vehículos fueron retirados tras el siniestro. Carlos Klinger

La confesión que sorprendió a los agentes de tránsito

La revelación que luego hizo el piloto del auto dejó sorprendidos a los agentes: “Él dijo que no sintió nada y condujo con la moto debajo de su vehículo por cinco kilómetros, hasta un sector conocido como Barranca”. El coronel Avecillas, por su parte, insistió en que se realizarían pruebas científicas para corroborar lo mencionado por el conductor, quien además fue trasladado al centro de retención en Durán.

“Para nosotros es algo atípico, porque él solo detuvo la marcha porque su carro se estaba incendiando e hizo una parada en el sector Barranca, al que se llega en línea recta desde el sitio del accidente. Los vehículos, claramente, fueron retenidos y él enfrentará esta tarde una audiencia por el siniestro”, mencionó.

Ante la pregunta de si este hombre había registrado alcohol en su sangre, el oficial aseguró que esta prueba estaba por realizarse, pero que él no evidenciaba ninguna señal de haber estado bajo efectos del alcohol o alguna otra sustancia.

Las precauciones en una vía estatal: mantener distancia

El coronel Avecillas, por otra parte, mencionó que en esa vía se registran accidentes entre motocicletas y vehículos pesados o extrapesados de manera frecuente, por lo que insistió en que las motocicletas guardaran una distancia de al menos 10 metros. “Tiene una característica particular: es el único desfogue de los automotores que van hacia puertos u otras zonas del país. Este mes ya hemos registrado cuatro accidentes de ese tipo”, concluyó.

Erick, un motociclista que se encontraba en la zona al momento del accidente, aseguró que los accidentes de este tipo se dan por “imprudencias”, no solo de quienes manejan vehículos de dos ruedas, sino también de autos. “Todos tenemos que ser cuidadosos, no solo los motociclistas”, concluyó.

