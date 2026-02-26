Don Day ya es papá con Elizabeth Cader: “Hoy ya somos una familia”

La pareja se conoció tras participar juntos en el reality El Poder del Amor en Turquía

El actor y creador de contenido ecuatoriano Diego 'Don Day' Álvarez confirmó el nacimiento de su hijo con la modelo salvadoreña Elizabeth Cader y compartió un mensaje dirigido a su pareja y a su familia. La noticia sigue a la etapa de embarazo que la pareja anunció en redes sociales en septiembre de 2025.

En un mensaje publicado en sus cuentas, Don Day escribió: “Qué locura hoy ya tengo mi familia y siento todo eso que me decían que sentiría cuando sea papá… hoy te tengo en mis brazos y quiero decirte que estaré ahí… y gracias mi vida @elizabethcader por ser tan valiente por ser madre por cuidar cada detalle. Hoy ya somos una familia! Los amo a todos … esta aventura recién empieza y no me imagino nada solo lo quiero vivir a su lado”. Esa publicación recoge también su agradecimiento a Dios y la expresión de sentimientos hacia su hijo y su pareja.

Luego de una triste p´érdida

Elizabeth Cader dio a conocer su embarazo mediante un video publicado el 1 de septiembre de 2025, en el que ambos anunciaron que esperaban a su hijo. En esa ocasión, Cader escribió: “Nos llega cuando menos lo esperamos, pero más lo necesitamos, nuestro bebé arcoíris”.

La pareja se conoció tras participar juntos en el reality El Poder del Amor en Turquía, y mantiene una relación que ha sido seguida por sus seguidores desde entonces. Además de su hijo recién nacido, Elizabeth es madre de Liahna, quien ahora ocupa el rol de hermana mayor.

Antes de este embarazo, Don Day y Cader atravesaron la pérdida de un embarazo en 2024, episodio que ambos mencionaron como parte de su proceso personal y que antecedió al anuncio de este nuevo hijo.

