Juventud vs Universidad Católica EN VIVO: sigue los detalles del juego y alineaciones

La Chatoleí busca un resultado positivo ante Juventud en Montevideo en el inicio de su camino en la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 con un desafío clave en condición de visitante. La Chatoleí se enfrenta este jueves 5 de febrero de 2026 a Juventud de Uruguay, en el partido de ida de la fase 1 preliminar del torneo continental.

El compromiso se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Centenario de Montevideo y podrás seguirlo EN VIVO por Diario EXPRESO.

Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores 2026

El conjunto ecuatoriano llega a este duelo con la misión clara de sacar un resultado positivo que le permita encaminar la clasificación antes de definir la serie como local.

Universidad Católica cerrará la llave en condición de local. Archivo

Bajo la dirección técnica de Diego Martínez, Universidad Católica contará con su plantel completo, una noticia alentadora para afrontar este exigente cruce internacional.

Diego Martínez y un plantel completo para el estreno copero

En el frente ofensivo, la responsabilidad recaerá sobre Azarías Londoño, Everardo Rose y José Fajardo. El equipo capitalino apostará por su habitual propuesta de juego ofensivo, buscando marcar diferencia como visitante.

La alineación de Universidad Católica: Romo; Cangá, Madina, Anangonó y Mejía; Clavijo, Cacciabue y Rodríguez; Londoño, Fajardo y Rose.

Juventud apuesta por su equipo estelar en casa

Del otro lado, Juventud de Uruguay también llega con lo mejor de su plantel. El equipo dirigido por Sebastián Méndez afronta este encuentro como local con la intención de imponer condiciones y sacar ventaja en la serie.

Agustín Rodríguez, Pablo Lago y Ramiro Peralta aparecen como las principales cartas ofensivas del conjunto uruguayo.

La alineación de Juventud es: Sosa; Barendeguy, Cáceres, Risso y Mas; Chagas, Gómez, Guerrero, Lago y Peralta; y Rodríguez.

Cuándo se juega la revancha y qué sigue en la Libertadores 2026

El encuentro de vuelta entre Universidad Católica y Juventud está programado para el jueves 12 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde se definirá al clasificado.

El ganador de esta serie avanzará a la fase 2 preliminar de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que deberá enfrentarse a Guaraní de Paraguay.

EN VIVO Juventud vs Universidad Católica

