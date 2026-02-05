Real Betis vs Atlético Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa del Rey 2025-26

Atlético Madrid llega con su once estelar para enfrentar a Real Betis en un partido decisivo del torneo español

Atlético Madrid va por la clasificación a la semifinal de la Copa del Rey 2025-26.

Atlético de Madrid y Real Betis protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26, con el claro objetivo de lograr una victoria que les permita acceder a las semifinales del torneo.

El premio no es menor: el ganador quedará emparejado con Athletic Bilbao en la antesala de la gran final de la competencia de España.

El partido se disputará este jueves 5 de febrero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio La Cartuja de Sevilla, escenario que promete un ambiente intenso para un cruce decisivo entre dos equipos con aspiraciones reales al título.

Lookman hará su debut en Atlético de Madrid. EFE

Julián Álvarez y Lookman lideran el ataque colchonero

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, llegará a Sevilla con su equipo estelar.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Julián Álvarez, acompañado por Ademola Lookman, quien hará su debut oficial con la camiseta rojiblanca, y Álex Baena, una de las piezas creativas del mediocampo ofensivo.

La única baja confirmada en el conjunto madrileño es la del goleador Alexander Sorloth, quien quedó descartado por molestias físicas.

La alineación de Atlético de Madrid será: Musso; Llorente, Pubill, Giménez y Hancko; Simeone, Koke, Barrios y Baena; Lookman y Álvarez.

Las bajas sensibles del Real Betis para enfrentar al Atlético

Por su parte, Real Betis de Manuel Pellegrini afronta este compromiso con varias ausencias sensibles. No estarán disponibles Cucho Hernández, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat ni Isco, todos por lesión.

Real Betis irá con equipo estelar ante Atlético Madrid. EFE

A pesar de ello, el conjunto verdiblanco confía en el talento ofensivo de Antony, Abdé y Pablo Fornals para competir de igual a igual ante el Atlético.

El once de Betis será: Adrián; Ruibal, Bartra, Natan y Gómez; Deossa, Roca y Fornals; Antony, Abdé y Ávila.

Dónde ver EN VIVO el partido por la Copa del Rey 2025-26

En cuanto a la transmisión, el partido entre Real Betis y Atlético de Madrid se podrá ver EN VIVO en Ecuador por El Canal del Fútbol, tanto en televisión pagada como vía streaming.

Además, habrá cobertura internacional:

Argentina: Flow Sports y DGo.

Colombia: Win Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol.

Perú: América Televisión y DirecTV Sports.

Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports.

México: Sky Sports e Izzi Go.

España: M+ LaLiga, Movistar Plus+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar.

