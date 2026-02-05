Emelec: transición dirigencial, fichajes y dudas a dos semanas de la LigaPro 2026

La posible llegada de José David Jiménez y los movimientos en el mercado marcan semanas clave para el club eléctrico

Hinchas de Emelec en el estadio George Capwell en el Clásico del Astillero.

La transición dirigencial mantiene a Emelec en zozobra. A dos semanas del inicio de la LigaPro, previsto para el viernes 20 de febrero, los hinchas del Bombillo desconocen si se realizará la Explosión Azul o si el club podrá inscribir a sus refuerzos para la fecha 1 ante Universidad Católica.

Marcelo Hernández, socio eléctrico, se muestra esperanzado en que pueda instalarse la asamblea de elecciones del sábado 21 de febrero. Ese día, José David Jiménez podría asumir la presidencia, al liderar la única lista habilitada e inscrita.

“¿Cómo es posible que estemos en plena pretemporada sin presidente y sin poder inscribir refuerzos? Empezaremos el torneo dando mucha ventaja, pero es consecuencia de tres años nefastos... Estamos en una pelea contra el tiempo”, afirmó Hernández, al recordar las administraciones de José Pileggi (2022-2024), César Avilés (2024-2025) y Jorge Guzmán (2025).

Optimismo por cambios estructurales

Por su parte, el hincha César Cepeda se muestra optimista. Asegura que con el posible arribo de Jiménez y de Cristhian Noboa, aspirante a liderar la comisión de fútbol azul, llegarán cambios importantes.

“Ya están trabajando con el interventor (Jorge Luis Sánchez). Hace poco pagaron un mes al equipo. Es lógico que quieran trabajar”, señaló.

Refuerzos y nuevo cuerpo técnico en marcha

Vicente Sánchez, nuevo entrenador de Emelec. cortesía

Mientras la situación institucional busca definirse, el club avanza en lo deportivo. Este jueves 5 de febrero fue confirmado el entrenador uruguayo Vicente Sánchez y el volante uruguayo Gonzalo Nápoli a través de las cuentas oficiales del club.

Además, el defensa central Estalin Segura y el mediocampista panameño Víctor Griffith estuvieron en Samanes para incorporarse a la pretemporada, en medio de la expectativa por completar el plantel antes del arranque del torneo.

Otro nombre que ilusiona a la hinchada es el de Enner Valencia. Superman, exdelantero azul y máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, podría llegar al equipo en julio de 2026, según reveló Cristhian Noboa en su cuenta de X.

