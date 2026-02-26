Erupción de volcán de lodo enciende la noche en el noroeste de Colombia

El fenómeno en San Juan de Urabá, generó una columna de fuego visible; autoridades descartan heridos, solo afectación en vías

Área afectada por un volcán de lodo luego de una erupción en San Juan de Urabá, Colombia, el 26 de febrero de 2026.

Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró el miércoles 25 de febrero de 2026, en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, "de manera preliminar no se registran heridos".

Hasta ahora, "la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento (aldea) Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad", precisó en X la entidad.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales, se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

Riesgos mínimos

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó a EFE que el fenómeno "se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático", como se señaló en algunos reportes preliminares.

"El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión", señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento —más o menos explosivo— depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

"Realmente, todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza", explicó.

Como medida preventiva, las autoridades locales realizarán la evacuación de las viviendas ubicadas en el área próxima al sitio.

