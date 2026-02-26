Asociación colombiana de comercio exterior rechaza arancel del 50 % de Ecuador

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advierte que el alza al 50 % “hace inviable” el comercio binacional.

Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia - Analdex cuestionó el incremento de la tasa de seguridad del 30 % al 50 % aplicada por Ecuador a las importaciones colombianas y advirtió que la medida “hace inviable el comercio” entre ambos países. Su presidente, Javier Díaz, sostuvo que el nuevo porcentaje afecta directamente a las exportaciones y genera incertidumbre en el intercambio binacional.

“Esta medida que ha anunciado Ecuador de incrementar al 50 % la tasa de seguridad que le cobra a los productos de exportación de Colombia al vecino país, creo que hace inviable el comercio entre las dos naciones”, afirmó Díaz. Añadió que la preocupación del sector es total ante la falta de explicaciones concretas del Gobierno ecuatoriano.

El dirigente gremial aseguró que no se ha precisado qué acciones adicionales espera Ecuador en materia de seguridad fronteriza. “El presidente del Ecuador no ha dicho específicamente qué es lo que espera de Colombia”, señaló, al referirse a las tensiones diplomáticas y comerciales recientes.

Díaz explicó que, según las autoridades colombianas, existen acciones coordinadas en la frontera común. Indicó que el ministro de Defensa y la cúpula militar de su país le han informado sobre operativos conjuntos y despliegues en la zona limítrofe.

“Se están coordinando acciones conjuntas, se han hecho operativos que han permitido golpes a los grupos ilegales, se ha incautado sustancias narcóticas, se ha capturado alias Fito, en fin, hay 19 000 hombres desplegados por Colombia en esa frontera”, detalló el presidente de Analdex.

En ese contexto, cuestionó qué medidas adicionales exige Ecuador. “¿Qué más? ¿Qué acciones específicas requiere el Ecuador? El presidente no lo ha dicho, se ha negado a las reuniones”, afirmó, al mencionar encuentros fallidos en Rumichaca, Panamá y Quito.

El dirigente comparó el efecto del arancel con el aumento extremo del precio de un vehículo. “Si usted vende un carro en el Ecuador, ¿el consumidor está dispuesto a pagar el 150 % del valor del carro? Pues claro que no”, expresó para ilustrar el impacto en los compradores.

A su criterio, la consecuencia directa será la búsqueda de proveedores de otros países. “Habrá proveedores de otros países. No sé cuál es el interés del presidente de afectar el comercio formal, legal, porque al único que está beneficiando con sus acciones es a la ilegalidad”, sostuvo.

Díaz insistió en que la medida afecta al comercio formal y podría alterar las dinámicas de abastecimiento entre ambas economías, en un momento en que la frontera enfrenta desafíos en seguridad y control del narcotráfico.

Gobierno de Ecuador endurece postura comercial

Este pronunciamiento se da tras que Ecuador, a través del Ministerio de Producción, anunció este 26 de febrero de 2026 el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, que pasa del 30 % al 50 %. La disposición regirá desde el 1 de marzo.

Según el comunicado oficial, la decisión se adopta tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte del Gobierno colombiano. “A partir del 1 de marzo se dispone el incremento de la tasa de seguridad”, señaló la cartera de Estado.

El Ejecutivo ecuatoriano argumentó que la medida responde a criterios de seguridad nacional y busca fortalecer la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

