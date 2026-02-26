Expreso
Escena de la segunda temporada de One Piece.
Escena de la segunda temporada de One Piece.Cortesía

Qué ver en Netflix en marzo de 2026: One Piece y más títulos imperdibles

Conozce los cinco títulos más importantes que llegan a la plataforma de la gran N

Netflix concentra en marzo de 2026 una parte relevante de su oferta anual con estrenos de series, documentales y películas, entre ellos la segunda temporada de One Piece y la tercera temporada de la comedia australiana Aprendiendo a vivir.

Marzo se perfila como uno de los meses con mayor movimiento para Netflix en 2026. Tras un inicio de año con lanzamientos moderados, la plataforma apuesta por títulos que ya cuentan con una base de audiencia consolidada y por nuevas producciones que amplían su catálogo de ficción y no ficción.

El calendario incluye regresos de series conocidas, documentales basados en hechos reales y estrenos cinematográficos vinculados a franquicias populares. A continuación, un repaso por los títulos más relevantes que estarán disponibles en Ecuador.

Vladimir

Estreno: 5 de marzo

Basada en la novela de Julia May Jonas, esta miniserie estadounidense sigue a una profesora cuya vida cambia tras conocer a un nuevo colega. La producción cuenta con Rachel Weisz y Leo Woodall en el elenco principal y combina elementos de comedia y drama.

El asesino de TikTok

Estreno: 6 de marzo

Netflix presenta esta docuserie de dos episodios producida por iZen Documentales. El caso gira en torno a la desaparición de Esther Estepa en 2023 y a la reconstrucción de sus últimos movimientos a partir de su huella digital. La producción incluye material de archivo y entrevistas con personas cercanas a la víctima. La dirección está a cargo de Héctor Muniente.

One Piece

Estreno: 10 de marzo

La adaptación de acción en vivo del manga de Eiichirō Oda regresa con su segunda temporada, titulada Rumbo a la Grand Line. La historia sigue a Monkey D. Luffy y a los Piratas del Sombrero de Paja en su travesía por una ruta marítima clave dentro del universo de la serie. Netflix confirmó que esta entrega contará con ocho episodios y que el proyecto tendrá una tercera temporada.

That night

Estreno: 10 de marzo

Aprendiendo a vivir

Estreno: 25 de marzo

La serie australiana estrena su tercera temporada con ocho episodios. La trama se centra en Amerie y su grupo de amigos, quienes enfrentan el cierre de su etapa escolar tras un incidente que pone en riesgo su futuro. La producción mantiene su enfoque en conflictos personales y vínculos juveniles.

