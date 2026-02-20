Peaky Blinders regresa con The Immortal Man: Netflix lanza tráiler oficial

El filme, dirigido por Tom Harper y escrito por Steven Knight, se estrena en marzo con un recorrido limitado en cines.

El universo de Peaky Blinders se expande con su primera película oficial: The Immortal Man. El tráiler, estrenado el 19 de febrero, confirma lo que los fanáticos esperaban desde el final de la serie: el retorno de Cillian Murphy como el icónico Tommy Shelby. La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial, con Birmingham devastada por los bombardeos y un Tommy que regresa del exilio para enfrentar nuevas amenazas.

La cinta, dirigida por Tom Harper y escrita por el creador de la serie Steven Knight, promete un tono épico y oscuro. Netflix anunció que la película tendrá un estreno limitado en salas durante dos semanas antes de llegar a su catálogo global el 20 de marzo, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de vivir la experiencia en pantalla grande.

Una trama marcada por la guerra y la familia

El tráiler revela que Tommy Shelby no solo debe lidiar con los estragos de la guerra, sino también con conflictos internos. Su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan, ha tomado el control de los Peaky Blinders en Birmingham y se ha convertido en una figura despiadada. Este enfrentamiento familiar se desarrolla en medio de la resistencia británica contra los nazis, lo que añade un trasfondo histórico intenso y dramático.

Murphy describió a su personaje como “más roto que nunca”, atrapado en una especie de purgatorio emocional. El tráiler muestra a Tommy aislado, medicándose y viviendo en un estado liminal, entre la vida y la muerte, hasta que las circunstancias lo obligan a regresar.

The inmortal man

El título The Immortal Man no es casual. La película explora la idea de Tommy Shelby como una figura que, pese a sus heridas y derrotas, parece incapaz de desaparecer. “Una vez, casi lo tuve todo… pero ‘casi’ no cuenta”, se escucha en el tráiler, reflejando la obsesión del personaje con el poder y la pérdida

Este enfoque narrativo conecta con la esencia de Peaky Blinders: un protagonista marcado por la ambición, la violencia y la tragedia. La inmortalidad aquí no es literal, sino simbólica, vinculada a la persistencia de su legado y a la imposibilidad de escapar de su destino.

Expectativas para la saga

El anuncio de la película ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, que concluyó en 2022 con un final abierto. La producción busca cerrar algunos hilos narrativos y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades para el universo de Peaky Blinders.

Con The Immortal Man, Netflix apuesta por transformar una serie de culto en una franquicia cinematográfica, manteniendo intacto el espíritu de los Shelby y su lucha por sobrevivir en un mundo marcado por la guerra, la traición y la ambición.

