Se estrena 'Chulla vida', una comedia con corazón cuencano

El elenco principal está integrado por Pablo Balseca como Gaspar, Gabriela Menéndez en el papel de Claudia, Carlos Aguilar como Leo y Maicol Mora como Fausto.

Los caminos de Claudia -una joven obligada a salir de su burbuja de privilegios-, Leo -un soñador guayaquileño que busca oportunidades lejos de su ciudad- y Fausto -un embaucador que intenta dejar atrás su pasado- se cruzan cuando, por las peripecias de la vida, llegan a la casa de Gaspar arrastrando pérdidas distintas pero igualmente profundas.

No comparten historia previa ni vínculos entre sí, pero coinciden en un punto de quiebre: el desamor, el desempleo y la exclusión los han dejado sin estabilidad. Gaspar, un hombre mayor que enfrenta el riesgo de perder su vivienda tras una pérdida dolorosa, decide alquilar habitaciones para sostener lo que le queda. En esa casa amenazada por el embargo, con deudas acumuladas y una atmósfera atravesada por silencios incómodos, comienza una convivencia forzada que los obliga a negociar espacios, rutinas y frustraciones mientras intentan recomponer sus vidas.

Así arranca Chulla Vida, serie que se estrenó el jueves 19 de febrero en la plataforma Ecuavisa Play. El proyecto nació hace casi dos años. “Nosotros teníamos ya una idea bastante clara de la serie, de lo que queríamos contar. Sin embargo, con tres guionistas durante 3 meses escribimos formalmente el guion de lo que ahora es esta historia. Ese fue el primer paso. Es una historia 100% original, puro ingenio ecuatoriano, pero con una trama que se vuelve universal”, explica Pedro Luis Vintimilla, productor ejecutivo.

Entre lo coloquial y lo universal



Vintimilla asegura que el proceso de escritura colectiva y los ajustes posteriores al casting fueron uno de los principales desafíos del montaje. “Era un reto no desenfocarnos del eje de la trama y que la continuidad se mantenga, que sea una historia que realmente tenga coherencia y que se sienta real, que no sea una comedia de risa fácil, sino que tenga profundidad”, señala. Añade que el guion volvió a modificarse cuando se definió el elenco: “El guion se tuvo que adaptar cuando ya tuvimos los talentos. Por ejemplo, cuando elegimos a Gabriela Menéndez, nosotros teníamos trazado a su personaje, que no era de la Costa, pero ella le dio esa interpretación y decidimos dejarnos llevar por esa característica, ya que aportaba esa pluriculturalidad que tiene Ecuador”.

Cuenca, escenario donde se desarrolla la serie, ocupa un lugar central en la propuesta. “El producto tiene corazón cuencano porque la ciudad juega un rol como un personaje más. No es un personaje que está hablando, pero es un personaje que le sientes en la idiosincrasia de todas las personas que interactúan con los protagonistas. Tenemos tomas en el Centro Histórico, en el Puente Roto, en la Plaza de San Francisco. La ciudad se luce y esto es un homenaje a Cuenca”, explica.

Ese homenaje también se refleja en el léxico elegido y en la jerga coloquial que define a cada personaje. “Nos pareció necesario. Así como nos hemos enamorado del acento paisa colombiano o de los modismos argentinos, nosotros también deberíamos enorgullecernos de nuestros acentos y modismos e internacionalizarlos. Fue una decisión consciente en la serie”, agrega el productor.

El primer episodio se estrenó de manera gratuita el 19 de febrero a través de la plataforma Ecuavisa Play. Cortesía

Un encuentro con el público migrante

Antes del estreno nacional, el primer episodio fue proyectado para la comunidad migrante ecuatoriana en Queens, Nueva York. “Proyectamos el primer episodio en el consulado en Queens y en varios restaurantes conocidos por nuestra comunidad. La cara de la gente nos lo decía todo: se paraban, nos aplaudían, nos abrazaban, querían saber dónde verla, se quedaron picados”, relata Vintimilla.

Ahora, con siete episodios en formato corto, Chulla Vida inicia su recorrido en el streaming con la expectativa de consolidar primero el respaldo del público ecuatoriano y, a partir de ahí, proyectarse hacia otras plataformas. La idea, agrega el productor, es que a largo plazo pueda llegar a espacios internacionales.

Por lo pronto, el primer episodio está disponible de manera gratuita en Ecuavisa Play, mientras que el resto de la temporada tiene un costo para quienes deseen continuarla.

Sobre una posible segunda entrega, Vintimilla señala que es una opción abierta y que dependerá de la acogida de la audiencia. “La historia queda en un punto donde bien podría haber una segunda temporada. Si no la hay, creemos que es una obra que te deja con muchísimos sentimientos y enseñanzas y que se sostiene sola, pero existe la posibilidad de continuarla”.

