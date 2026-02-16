Love Story: el romance de los 90 revive en la nueva serie sobre JFK Jr. y Carolyn

La serie reimagina el amor más fotografiado de los noventa con glamour, tensión mediática y tragedia inevitable

La fascinación por las historias reales convertidas en drama televisivo tiene un nuevo capítulo. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette aterriza como una de las apuestas más comentadas del año, impulsada por el sello inconfundible de Ryan Murphy y su gusto por los relatos intensos, elegantes y emocionalmente turbulentos.

La producción, estrenada por FX y disponible en Hulu y Disney+ (según el país), es, ante todo, una recreación estilizada del romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, dos figuras convertidas en iconos mediáticos antes de la era de Instagram.

Una historia de amor bajo el lente constante

La serie apuesta por una narrativa íntima que contrasta con el asedio público. Desde los primeros encuentros hasta la presión implacable de la prensa, cada episodio enfatiza el peso de la fama sobre la vida privada. La ambientación -con una cuidada reconstrucción de la estética noventera- funciona casi como un personaje más: minimalismo, moda sobria, flashes constantes y titulares sensacionalistas.

Más que centrarse en los hechos históricos y bibliográficos, la producción se detiene en las emociones: la inseguridad, el desgaste matrimonial, la tensión entre el deber público y el deseo de anonimato. Murphy imprime su sello con escenas visualmente poderosas y diálogos que buscan humanizar a una pareja que durante años fue tratada como mito.

El elenco aporta frescura a figuras ampliamente conocidas. Las interpretaciones evitan la caricatura y optan por mostrar vulnerabilidad, especialmente en el retrato de Carolyn, presentada como una mujer atrapada entre el amor y el escrutinio mediático. La serie sugiere que la presión constante no solo alimentó el interés del público, sino que también erosionó la relación.

Elenco y recepción

Paul Anthony Kelly interpreta a JFK Jr.

Sarah Pidgeon interpreta a Carolyn Bessette.

La serie también cuenta con Naomi Watts como Jackie Kennedy Onassis y otros actores representando figuras cercanas.

Con episodios de ritmo ágil y una fotografía elegante, Love Story se suma a la tendencia de dramatizaciones que revisitan romances trágicos desde una óptica contemporánea.

Así, la historia que alguna vez ocupó portadas vuelve a escena como relato emocional que dialoga con nuestra obsesión actual por la fama y la intimidad expuesta.

