De la calle a Wall Street: la verdadera historia de Chris Gardner

Un hombre sin hogar con un hijo pequeño se convierte en millonario, mostrando que la determinación cambia destinos

Chris Gardner nació el 9 de febrero de 1954 en Milwaukee, Wisconsin, en medio de dificultades familiares marcadas por la ausencia de su padre y un entorno doméstico violento. Su infancia fue inestable, y él mismo dijo que las experiencias duras que vivió le enseñaron temprano que la vida no sería fácil.

Ya adulto, Gardner sirvió en la Marina de los Estados Unidos como técnico sanitario y más tarde trabajó en ventas de equipos médicos. Pero su vida profesional y personal cambió radicalmente cuando, en la San Francisco de principios de los años 80, vio a un hombre elegante salir de un Ferrari rojo y supo que quería ser corredor de bolsa. Este hombre de traje era Bob Bridges, quién lo introdujo en el mundo de las finanzas y fue un referente importante en sus inicios.

A pesar de no tener un título universitario ni conexiones en el sector financiero, Gardner perseveró y consiguió entrar en un programa de entrenamiento en la compañía Dean Witter Reynolds. El programa no pagaba salario y su remuneración no alcanzaba ni para pagar el alquiler, lo que lo situó en una situación extrema. Su relación de pareja terminó y, casi sin dinero, él y su hijo pequeño quedaron sin casa.

Durante casi un año, Chris y su hijo Christopher Jr. enfrentaron la cruda realidad de la falta de vivienda. Dormían donde podían: refugios, moteles baratos, o incluso en el baño de una estación de metro. Gardner logró ocultar su situación a sus compañeros de trabajo y se mantenía enfocado en su objetivo, presentándose impecablemente cada día a pesar de no saber dónde pasarían la noche.

En 1982, superó el examen para obtener la licencia de corredor de bolsa y obtuvo un empleo en esa misma compañía donde había estudiado. Cinco años después decidió establecer su propia firma de bolsa de valores llamada Gardner Rich & Co., en Chicago. Tenía solo 34 años cuando ganó su primer millón de dólares.

¿Qué hace hoy en día Chris Gardner?

Chris Gardner sigue activo como conferencista internacional, empresario y filántropo. Es CEO de HappYness y actúa como Chief Evangelist de Transfr, promoviendo su programa Permission to Dream, que busca inspirar y crear oportunidades de carrera para jóvenes y adultos fuera del modelo tradicional de educación universitaria.

Además, dirige su fundación (The Christopher P. Gardner Foundation), que ha impactado a más de 100,000 estudiantes en EE. UU. con herramientas de educación financiera, liderazgo y exploración profesional. Gardner también participa regularmente en eventos globales de motivación y educación, compartiendo su experiencia de superación y apoyando iniciativas para reducir la falta de oportunidades económicas y educativas.

Sobre la película

La película The Pursuit of Happyness (En busca de la felicidad, 2006), dirigida por Gabriele Muccino y protagonizada por Will Smith, está basada en la autobiografía de Gardner y retrata su lucha junto a su hijo durante el periodo en que estuvieron sin hogar mientras perseguía su sueño de convertirse en corredor de bolsa. La historia emocionalmente poderosa destaca el amor paterno y la perseverancia frente a circunstancias implacables.

Hace poco, Gardner publicó una foto junto a Smith durante la grabación de la película en la que se leía: “Agradecido por el camino recorrido, por las personas y por el mensaje que sigue llegando a corazones en todo el mundo… 20 años después”.

