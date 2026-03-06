Claudia Tobar Cordovez | La mejor inversión

Invertimos en la bolsa, en bienes raíces, en negocios, hasta en nuestra educación. Alisten la chequera… ¿Qué tal si les digo que conozco la inversión que más retorno les va a dar en la vida? Se trata de una inversión que irónicamente muy pocos hacen, los que la hacen nunca dejan de hacerla, y trae más frutos y rendimiento que cualquier póliza.

Se trata de invertir en ti. No es pagarte el gimnasio ni una cirugía plástica, sino en invertir en procesos de crecimiento personal. Puede sonar muy ‘New Age’, pero la realidad, como seres complejos que somos, es que pasamos por la vida con muchos cucos que nos limitan y no nos dejan ser libres, ni tener paz, ni estar verdaderamente realizados. Como no nos gustan los cucos, preferimos escudarnos en satisfacciones pasajeras como compras, elogios, reconocimientos, y un falso llamado propósito. La realidad es que al final del día lo único que nos queda es nuestra propia cabeza con los pensamientos que aloja.

Invertir en procesos de crecimiento significa enfrentar tus más grandes miedos. Estos pueden ser: no sentirte necesitado, el que se den cuenta de lo que vales, el miedo al abandono o que no encuentras un lugar para llamar hogar. Estos miedos son los que gobiernan nuestras decisiones y nuestra paz. Los prejuicios fortalecen los miedos porque justifican nuestras acciones para ocuparnos de las banalidades del día a día.

Una persona que tiene la valentía de invertir el tiempo y a veces el dinero en un acompañamiento serio de crecimiento personal recibe el mejor rendimiento. Recibe paz, claridad, libertad. ¿No son las tres aspiraciones más valiosas que existen? Invertimos en nuestra salud, en gimnasios, en moda, en viajes y hasta en educación, pero es curioso cómo el habilitador para disfrutar de todo eso requiere de una mente clara, libre y en paz.

Nunca es tarde para enfrentarte a los cucos y realmente gozar de ese retorno de inversión. ¿Tú sabes cómo se ven tus cucos? Ya estás mayor para seguirlos evitando.