Hannah Montana vuelve: Miley Cyrus celebra 20 años con un especial en Disney+

Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un especial que incluirá material inédito y recuerdos de la serie

A raíz de la noticia, en redes sociales muchos fans compartieron fotos, memes y clips de la serie, lo que generó un repunte de engagement en redes de Disney+ y Miley Cyrus

Este 2026 marca un aniversario especial para los fans de Disney: se cumplen 20 años desde el estreno de Hannah Montana, la serie que lanzó a Miley Cyrus al estrellato y que se convirtió en un fenómeno cultural de la década. Para conmemorar la ocasión, Disney+ producirá un especial único que reunirá a la cantante y a todo el legado de la serie, prometiendo una mirada íntima y nostálgica a los momentos que definieron esta icónica producción.

Un viaje a la nostalgia

El “Hannah Montana 20th Anniversary Special” se estrenará el 24 de marzo de 2026, exactamente dos décadas después de que los televidentes conocieran a Miley Stewart, la adolescente que llevaba una doble vida como estrella del pop. La producción, según se ha dado a conocer ya en cuentas oficiales, contará con material inédito, entrevistas exclusivas y recuerdos de los sets, incluyendo recreaciones de lugares emblemáticos de la serie, como el salón de los Stewart y el armario donde Miley se transformaba en su alter ego pop.

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 17, 2026

Según el anuncio de Disney, la cantante participará activamente, compartiendo anécdotas, reflexiones y experiencias personales sobre cómo la serie marcó su carrera y su vida, mientras interactúa con invitados especiales que forman parte del universo de Hannah Montana. Además, habrá una entrevista conducida por Alex Cooper, creador del popular podcast Call Her Daddy, que profundizará en el impacto cultural de la serie y su legado musical.

Nooooo pero si Hanna Montana vuelve a los conciertos! Tengo que ir a donde sea que lo haga ✨✨✨✨✨ https://t.co/rdxEQRNrpl — David Torres (@DavelTor) January 5, 2026

El legado que sigue vigente y marcó a una generación entera

Más allá de ser un fenómeno televisivo, Hannah Montana dejó una huella duradera en la cultura pop: cuatro temporadas, películas, álbumes y productos relacionados ayudaron a consolidar a Miley Cyrus como un ícono generacional. El especial no solo busca revivir la nostalgia de quienes crecieron con la serie, sino también presentar la historia a nuevas audiencias, mostrando cómo un programa juvenil puede influir en varias generaciones.

Para Miley, el proyecto es también una oportunidad de reconectar con sus raíces artísticas y agradecer a los fans que han acompañado su carrera desde sus inicios. “Estoy emocionada de celebrar estos 20 años con todos los que han formado parte de esta historia”, compartió Cyrus en sus redes sociales, anticipando la emoción y los recuerdos que promete el especial.

La serie no solo transformó la televisión infantil, sino que también dejó huella en la música y la moda de toda una generación. A lo largo de su trayectoria, la producción fue nominada al Emmy y generó 14 álbumes de platino, 18 discos de oro y dos películas, consolidando a Miley Cyrus como uno de los íconos pop más reconocibles de la década de 2000.

If you didn't appreciate this, you don’t deserve to see Hannah Montana in March. pic.twitter.com/GciJylbDCr — Miley Official (@MileyCyrusBz) February 17, 2026

“ Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que marcó mi vida y la de tantos fans. Este ‘Hannahversary’ es mi manera de celebrar y agradecer a quienes han estado conmigo durante 20 años”, agregó.

HANNAH MONTANA IS BACK!

You don't understand how much this means to me and an entire generation.

pic.twitter.com/Oo6tVbyKpo — 𝙨𝙢𝙞𝙡𝙚𝙮 ✶ (@mileysversion) February 17, 2026

Desde que Miley Cyrus anunció el especial por los 20 años de Hannah Montana en sus cuentas oficiales de X e Instagram —acompañado de fotos y recuerdos del archivo de la serie— fanáticos de todo el mundo estallaron en redes con mensajes emotivos y nostalgia pura. Usuarios expresaron que la noticia les trajo recuerdos de su infancia y celebraron la idea de revivir el legado del programa que marcó sus adolescentes, con publicaciones como “HANNAH MONTANA IS COMING” o “OMG mi infancia”, junto a collages y emojis. Muchos compartieron emocionados cómo la serie influyó en su vida y cómo ahora, con “adult money”, están listos para apoyar el proyecto, mientras que otros revivieron canciones icónicas y momentos clásicos de la producción.

no saben que emoción me da que vuelve hanna montana 😭😭😭😭 — montse (@hellosxle) February 17, 2026

