Billy y Miley Cyrus: ¿Hay reconciliación entre padre e hija?

Años de distanciamiento marcan la la ex Hanna Montana con su padre, el cantautor de música country Billy Ray Cyrus. Su vínculo, que también se retrató en la pantalla de Disney Channel, superaba el del clásico padre e hija: ellos eran cómplices y mejores amigos.

Eso hasta que Billy se separó de Tish, la madre de la artista, por un romance que el músico sostuvo con la australiana Firerose, que es 32 años menor a él. Tal fue el resentimiento con su papá, que no asistió a la boda que él y su pareja celebraron en octubre de 2023, ni lo mencionó en su discurso de agradecimiento cuando ganó sus dos primeros Grammy.

Sin embargo, la cosa cambia ahora que el cantante compartió en redes una foto con su, en ese entonces, pequeña Miley. “Uno de mis mejores recuerdos. Somos Miley y yo, rodeados de cientos de fans” escribe el artista. “Al día siguiente alguien me dio esta fotografía y escribí este poema entonces en el autobús”.

Billy Ray Cyrus con su hija Miley Cyrus en 1994. RICK DIAMOND

Su intención es calmar las aguas

No suficiente con eso, expresó el orgullo que le inspira su hija y le dedica más palabras de admiración: “Estoy increíblemente orgulloso de ella. Es una superviviente y una verdadera artista. Aprendió pronto a amar y apreciar a los fans, que lo hacen todo posible. Los dos celebramos la conexión que tenemos con nuestros fans y estamos agradecidos por cada uno de vosotros”, confesó.

Hasta el momento, la intérprete de 'We can’t stop' no ha reaccionado a las palabras de su papá, pese a que se mantiene activa en internet. Quienes sí han comentado son los internautas, quienes no han dudado en escribir sus críticas: “Espero que nunca te perdone”, dice una usuaria, en tanto otros dicen que él quiere presionar a su hija con su mensaje.

