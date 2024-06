Peso Pluma sufre una fractura en plena presentación

Un accidente en medio del escenario dejó uno de los pies del cantante Peso Pluma fracturado. El show no se detuvo pese a nada

Hospitalizado hasta segunda orden. Una fractura en uno de los pies del cantante de corrido Peso Pluma es el nuevo foco que lo pone nuevamente en la palestra. El accidente ocurrió durante su show en el festival de música de Governors Balls, en Nueva York.

Esta era la primera vez que el intérprete de 'Ella baila sola' encabezaba el cartel de un festival y, pese al incidente, no se retiró hasta el final del espectáculo. De hecho, parecía que nada había sucedido, pues Doble P siguió dándolo todo en el escenario e, incluso, invitó a Jasiel Nuñez para interpretar 'Rosa pastel' y luego a Rich the Kid para tirar unos versos de rap con 'Gimme a second'.

“Si lo tengo fracturado, me da mamada. ¡Porque se merecen un show!”, gritó a su público neoyorquino aquella noche. Pero le cayó el ocho. Uno de los miembros del personal subió a la tarima y solicitó al trapero bajar para que sea revisado por un doctor.

Peso Pluma durante su presentación en Coachella 2024. EFE

Un espíritu indomable

A este punto, él ya caminaba parado y brincando en un pie. Se negó y cuando la presentación se dio por terminada escribió en su cuenta de Instagram: “¿Pie roto? ¡Me vale madre! Gracias Nueva York. Tu energía estuvo increíble. Los amo”.

Con este acto demostró que, pese a las críticas que suele recibir, al menos está determinado a cumplir con la performance hasta el final, incluso con un par de huesos rotos.

Estoy sumamente orgulloso de Peso Pluma, un artista que demuestra una increíble dedicación y pasión por su trabajo. A pesar de haberse lesionado, continuó con su show, mostrando una fortaleza y compromiso inquebrantables con sus fans. Su profesionalismo es inspirador,… pic.twitter.com/gbqsK9XD8D — Alejandro 💋 (@_Alexh13_) June 10, 2024

