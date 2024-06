Los cinco: estos son los actores y actrices más ricos en Hollywood

La fiebre de las grandes producciones no solo ha emocionado a los espectadores, también ha catapultado a sus estrellas al ‘olimpo financiero’ ¿Qué tienen en común estos nuevos millonarios del cine? Además de su innegable talento, han sabido aprovechar sus ingresos.

Adam Sandler (73 millones)

Adam Sandler, con su inconfundible humor y estilo, sigue reinando en Hollywood. Aunque sus películas a menudo dividen a la crítica, el público las adora, y eso se traduce en cifras astronómicas. Sandler no solo ha conquistado a Netflix con 173 millones de horas de reproducción en su catálogo, sino que también realiza más de 40 giras de stand-up y participa en múltiples proyectos cinematográficos anuales. Un verdadero todoterreno del entretenimiento.

Margot Robbie (59 millones)

La fiebre que causó 'Barbie' el año pasado se sintió especialmente entre sus protagonistas. Gracias a esta película, Margot Robbie logró convertirse en la actriz mejor pagada del mundo. Tan solo por interpretar a la clásica muñeca de Mattel, añadió 12.5 millones de dólares a su fortuna y a esto se agrega su rubro como productora, que suma aproximadamente 50 millones de dólares más. Con 33 años es la persona más joven en la lista de actores mejor pagados y sigue subiendo como la espuma.

Tom Cruise (45 millones)

Con cuatro décadas en la industria, Tom Cruise es el frente de importantes producciones como 'Top Gun' y 'Misión Imposible', sus películas insignia. Con estas, su patrimonio ha ido en aumento con los años. Solo con el estreno de 'Top Gun Maverick' (2022) facturó 100 millones de dólares, un porcentaje que supera su ganancia básica, valorada entre 20 y 25 millones por cada uno de sus papeles.

Ryan Gosling (43 millones)

No es solo Ken, Ryan Gosling también es el millonario más reciente en ocupar el cuarto puesto de esta lista. Luego del éxito que fue 'The Notebook' en 2004, el actor regresó de un merecido descanso con proyectos verdaderamente ambiciosos, como 'Big Short' y 'La La Land'. Pero su entrada al top cinco llegó con 'Barbie', al igual que su compañera de interpretación, Margot Robbie.

Matt Damon (43 millones)

En el competitivo mundo de Hollywood, pocos actores han logrado el éxito y la longevidad de Matt Damon. Su carrera despegó con el guion de Good Will Hunting, escrito junto a su amigo Ben Affleck. Desde entonces, su impresionante crecimiento financiero se consolida con éxitos en taquilla como 'The Martian' (recaudó 630 millones), y 'Ford vs. Ferrari' (225 millones). Además, Damon ha demostrado su talento en la producción y escritura, lo que asegura su posición como una figura influyente en la industria del cine.

