Ecuador tiene 230.000 votantes más, según última actualización del Registro Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 7 de agosto de 2025 la actualización del Registro Electoral, que contiene el número de votantes ecuatorianos tanto en el territorio nacional como en las circunscripciones del extranjero.

De acuerdo con el CNE, tras las elecciones generales de 2025, Ecuador registra 13' 966.443 millones de electores habilitados para sufragar. Estos son más de 230.000 electores más en comparación con los 13.279.827 millones de votantes registrados en agosto de 2024, previo a las presidenciales.

La nueva cifra de votantes, según el CNE, ya reflejan los trámites de cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025, además de la actualización de datos sobre los electores habilitados para sufragar en los procesos electorales.

De cara a la consulta de diciembre de 2025, el CNE habilitó el cambio de domicilio electoral. El trámite es gratuito, presencial o en línea.



Los electores podrán presentar reclamos administrativos

El nuevo Registro Electoral, de acuerdo con el CNE, estará disponible para la consulta ciudadana en la página web institucional del órgano electoral para que pueda ser revisado y, en caso de haber alguna, inconsistencia, presentar los reclamos administrativos respectivos.

Además, el CNE informó que el servicio de cambio de domicilio electoral permanecerá disponible de forma continua, y las solicitudes de cambio realizadas después de la fecha señalada se harán efectivas para las elecciones seccionales previstas en 2027.

