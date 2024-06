Andrea Navarrete: "Trabajo en silencio y dejo que mis resultados hagan ruido"

La creatividad desbordante y el espíritu libre son las marcas de todo buen artista y la cosmetóloga Andrea Navarrete encarna estas cualidades. Pero sus lienzos no son canvas ni murales: lo son los rostros humanos.

(Te invitamos a leer: Ben Affleck y JLo: la mansión que compraron juntos, ¿En venta?).

The Beatles: estos son los posibles actores de sus nuevas películas Leer más

Hace más de veinte años dedica su vida a embellecer mujeres y proporcionales las herramientas para potenciar su autoestima a través del maquillaje. Para esta entrevista, Andrea recibe al equipo de EXPRESIONES en su hogar con soltura y naturalidad.

Su risa contagiosa y sus comentarios hacen que todos se sientan cómodos y bienvenidos. Rodeada de brochas y pinceles, se muestra tal como es: una artista apasionada, un poco ‘loca’ (dirán algunos), pero siempre auténtica y segura de sí misma.

Tiene una misión clara: quiere que cada mujer descubra su propia belleza y la luz que lleva dentro. Y lo hace con la firmeza y el cariño de una amiga de toda la vida. Conozca en esta edición algunos de sus secretos y experiencias en este camino recorrido hace más de dos décadas.

Rodeada de brochas y pinceles, se muestra tal como es: una artista apasionada Carlos Barreto (IG: @carlosbarretoa)

La entrevista

Como maquilladora profesional, ¿cómo describe el impacto del maquillaje en la vida de las mujeres?

El maquillaje puede parecer una cuestión de vanidad o superficialidad, pero tiene un poder significativo. Puede mejorar la autoestima de una mujer y hacerla sentirse mucho mejor consigo misma. No se trata de que si no estás maquillada debas sentirte mal, pero la realidad es que el maquillaje tiene el poder de realzar nuestras mejores cualidades, haciendo que nos sintamos más seguras. Lleva más de dos décadas dedicándose a esto.

RELACIONADAS El padre de Shakira es internado por severa complicación médica

¿Cuáles son las lecciones más importantes que le ha dejado este camino?

He explorado todas las áreas del maquillaje profesional y, a veces, no puedo decidir cuál me gusta más. Cada una tiene sus aspectos maravillosos. El contacto uno a uno es increíble; puedes alegrarle el día a alguien con unos pocos brochazos y una buena conversación. Escuchar a las personas, aconsejarlas y hacer que se sientan escuchadas durante una sesión de maquillaje es muy gratificante.

La creatividad desbordante y el espíritu libre son las marcas de la cosmetóloga Andrea Navarrete. Instagram: @andreanmakeup

Es fiel creyente en resaltar la belleza natural en lugar de transformar el rostro.

Definitivamente. Recientemente, una chica de Guatemala me describió como “la chica que hace maquillaje natural” y eso me encanta. Mi enfoque es que, aunque usemos técnicas y productos, siempre debemos mantener nuestra esencia. La idea es que la gente te vea y diga “qué linda estás” y no “qué maquillaje llevas”. Naturalidad no significa cara lavada ni maquillaje suave; significa que, aunque uses mucho maquillaje, tus facciones sigan siendo las tuyas y te sientas tú misma.

RELACIONADAS El padre de Shakira es internado por severa complicación médica

¿Alguna vez ha tenido conflictos con otros maquilladores que tienen una visión diferente?

Una vez supe que un grupo de maquilladores me criticaba por hacer un maquillaje demasiado natural. En una reunión, una chica que peinaba y trabajaba con una maquilladora muy conocida en Guayaquil mencionó que hablaban de que yo ponía muy poco maquillaje. Sin embargo, cuando esta chica vio mi trabajo en una novia, cambió de opinión y me dijo que había quedado superlindo. En ese momento, entendí que, aunque me criticaran, mi trabajo hablaría por sí solo. Trabajo en silencio y dejo que mis resultados hagan el ruido. No me peleo con nadie.

¿Cómo encuentras inspiración para seguir creando e innovando con tus técnicas?

Mis alumnas me mantienen actualizada. Dar clases me obliga a estar al día con las tendencias y técnicas para poder enseñarlas. Ellas piensan que las ayudo, pero en realidad, ellas me ayudan a mí.

Siempre trato de comunicar

que la belleza natural es la

que vale, que no necesitas

transformar tu rostro ni

gastar mucho tiempo y dinero para lograr resultados

increíbles. Andrea Navarrete Maquilladora profesional

En lo familiar, ¿cómo equilibra ser madre y esposa con el trabajo?

No siempre pude viajar con mis hijos, debido a ciertas limitaciones. Mis primeros diez años de trabajo fueron muy difíciles. Pero después de establecer mi escuela y ganar más solvencia económica, pude empezar a viajar y crecer profesionalmente. Mi esposo y yo somos un equipo, trabajamos juntos y eso facilita mucho las cosas. Él conoce todas mis actividades y no lo ve como un problema, sino como parte de nuestro trabajo conjunto.

Eres muy activa en redes sociales, ¿cómo conectas con esta faceta y con tu público?

Las redes sociales son parte de mi día a día. Siempre trato de compartir lo que hago relacionado con el maquillaje. He formado una comunidad maravillosa que me apoya y me sigue. Sin esa comunidad, no tendría alumnas, clientas ni seguidoras. Les debo mucho a quienes me apoyan y acompañan diariamente

Sus lienzos no son canvas ni murales: lo son los rostros humanos. Carlos Barreto (IG: @carlosbarretoa)

Su trabajo, una puerta a grandes historias

En esta conversación con EXPRESIONES, Andrea Navarrete comparte una historia conmovedora. Una de sus estudiantes, una chica de Colombia que vive en Italia, recibió un diagnóstico de cáncer mientras tomaba uno de sus cursos de maquillaje, que duraban seis meses.

Le detectaron la enfermedad en el primer mes, pero no abandonó las clases. En lugar de darse por vencida, utilizó el maquillaje para inspirar a otras mujeres en su misma condición.

“Ella me contaba que, a pesar de que se le caía el pelo, seguía maquillándose y eso la hacía sentir mejor. En la clínica, otras mujeres le pidieron que les enseñara. Así empezó a arreglarlas y con el tiempo también empezó a dar cursos. El semblante de ellas cambió automáticamente. Fue algo increíble.”, relata Andrea.

En esta oportunidad quedó sentado que la adversidad puede convertirse en una fuente de inspiración y fortaleza que nos ayude a levantar a otros, mientras nos levantamos a nosotros mismos

Su sello personal La sobriedad la lleva no solo en su maquillaje, sino también en sus looks y estilos. Disfruta de prendas que luzcan sueltas, pero que favorezcan su figura. Rechaza los estampados demasiado llamativos, los vuelos y todo lo que resulte ceñido o ajustado. Se inclina más bien por lo llano, con toques frescos y a la vez elegantes

Influencer a tiempo completo

Andrea es una mujer que vive entre cámaras y luces. Gran parte de su vida es documentada para sus redes sociales y siempre está ‘pilas’ para capturar los momentos más destacados de sus aventuras diarias.

Le apasionan sus redes sociales y conversa con sus seguidores como si los tuviese frente a frente. Esta es la conexión que la ha llevado a ser el referente de más de 1,3 millones de usuarios en Instagram, muchos de los cuales se suman a cada curso que dicta.

RELACIONADAS Daniel Sancho involucrado en otro hecho violento

“En lugar de tener que irme a grabar a un estudio y desaparecer de mi casa, grabamos dos semanas aquí y enviamos eso a las clientes. Así puedes acceder a distintos tipos de maquillajes dependiendo de la ocasión y ves la clase grabada dependiendo lo que necesites”, explica la cosmetóloga, quien encuentra en su hogar el espacio perfecto para hacer lo que más le gusta.

Créditos: Fotos: Carlos Barreto (IG: @carlosbarretoa). Producción y estilismo: Gianella Muñoz. Vestuario y accesorios de look azul: Africana (IG: @afrikana_ec).

la conexión que la ha llevado a ser el referente de más de 1,3 millones de usuarios en Instagram Carlos Barreto (IG: @carlosbarretoa)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!