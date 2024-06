Ben Affleck y JLo: la mansión que compraron juntos, ¿En venta?

La situación entre Jennifer López y Ben Affleck se aclara cada vez más, y no es algo que la pareja celebre. Después de ver a JLo buscando una nueva propiedad y el reciente traslado de Ben a una residencia temporal en el barrio de Brentwood, se entiende que el matrimonio no está conviviendo, al menos no a tiempo completo.

(Te puede interesar: David Beckham: embajador oficial de la fundación del rey Carlos).

El padre de Shakira es internado por severa complicación médica Leer más

También lo sugiere la aparición de la casa que adquirieron hace más de un año en varios portales de ventas inmobiliarias, según el diario británico Daily Mail. Según este medio, la mansión en Beverly Hills estaba a la venta por 60 millones de dólares, pero ahora figura como vendida.

Ello también coincide con la aparición de la reina del Bronx en otra zona de Beverly Hills, donde buscaba comprar una nueva vivienda, además de haber puesto en venta su ático dúplex en Nueva York tiempo atrás.

Esta casa tiene 12 habitaciones, 24 baños, jardines, un complejo deportivo, piscina y aparcamiento para hasta 80 vehículos. La propiedad cuenta con varias entradas con acceso privado, libre del acoso de los paparazzi.

Mientras JLo estaba de compras en Los Angeles, Ben Affleck acompañaba a uno de sus hijos a un partido de basquet. Expresiones

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!