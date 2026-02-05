Nilson Angulo, el nuevo '10' del Sunderland en la Premier League

El extremo ecuatoriano vestirá la camiseta del Sunderland con el número 10 y ya tiene fecha de posible debut

Que un futbolista ecuatoriano utilice el dorsal número ‘10’ en un equipo de la liga más competitiva del mundo parecía un escenario improbable hace décadas. Hoy esa realidad cambió: Nilson Angulo será el flamante '10' del Sunderland de la Premier League.

El extremo ecuatoriano tuvo sus primeros pasos en el fútbol profesional con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Luego de un destacable paso por los albos, rápidamente llamó la atención del Anderlecht de Bélgica, en donde poco a poco se fue asentando, hasta que un equipo de la Premier League se fijara en él.

Con LDU utilizó el dorsal 32, en Bélgica también, hasta mitad de la temporada pasada, en donde empezó a ponerse la casaca 19, con la que a posterior tuvo un gran nivel que lo hizo asegurarse su puesto en la selección ecuatoriana de fútbol de Sebastián Beccacece.

En la selección mayor de Ecuador, Angulo se ha puesto tanto la 19 como la 20, pero cuando jugó para la categoría sub-20 de la misma, Nilson vistió la 10 en todos sus procesos juveniles.

Nilson Angulo podría debutar ante el Arsenal de Piero Hincapié

Imagen filtrada en donde se ve a Nilson Angulo posando con la camiseta #10 del Sunderland. Cortesía

Nilson Angulo ya estaría en forma para poder debutar con el Sunderland, según confirma el técnico del equipo ingles, Régis Le Bris.

"Esperamos verlo hoy (5 de febrero). Está en forma y listo, ha jugado mucho. Ahora se trata de conectar con el grupo" mencionó el estratega francés ante la inminente llegada del extremo tricolor.

El debut de Angulo en la Premier League estaría marcado por un detalle histórico para el fútbol ecuatoriano. El ex atacante de Liga de Quito podría debutar contra el Arsenal de Piero Hincapié, central ecuatoriano quien es compañero de Nilson en la selección ecuatoriana de fútbol.

Sería la primera vez que un ecuatoriano se enfrente a otro ecuatoriano en su debut en la liga inglesa, pese a que algunos jugadores destacaron en tierras británicas como: Agustín Delgado, Antonio Valencia, Jefferson Montero, Enner Valencia, Felipe Caicedo, Moises Caicedo, Pervis Estupiñán, Jeremy Sarmiento y por ultimo, Piero Hincapié.

El partido entre Arsenal y Sunderland será el sábado 7 de febrero a las 10:00 hora Ecuador, en el Emirates Stadium de los Gunners. El partido será transmitido por la señal de ESPN y para los usuarios de Disney+.

