Casos de dengue en alza en Guayaquil: estas son las alarmantes cifras de contagio

Las cifras cerca de quintuplicarse en referencia al 2025. Autoridades realizan campañas de fumigación

Las lluvias causan decenas de complicaciones en Guayaquil. Entre las problemáticas principales está la proliferación del mosquito transmisor del dengue y con ello el incremento de casos.

El agua estancada en patios, terrazas y espacios públicos vuelve a poner en evidencia un problema recurrente: cada invierno, la ciudad enfrenta el mismo enemigo sin lograr contenerlo.

Más de 80 casos de dengue en lo que va del año

Los informes más recientes de las 55 estaciones médicas que integran la red municipal reflejan una tendencia preocupante.

Entre el 1 de enero y el 26 de febrero de 2026 se confirmaron 85 casos de dengue, una cifra que contrasta limitada con los 18 diagnósticos registrados en el mismo periodo de 2025.

Las acciones tomadas por las autoridades

Frente a este escenario, el Municipio activó un plan reforzado de fumigación en distintos sectores de la ciudad. Brigadas recorren barrios considerados críticos, mientras se intensifican las inspecciones y el control vectorial.

La acumulación de agua en recipientes domésticos, el manejo inadecuado de desechos y la falta de drenaje eficiente en ciertas zonas urbanas facilitan la reproducción del mosquito. En ese contexto, el reporte de casos deja al descubierto falencias históricas en planificación sanitaria y control ambiental.

Desde la Dirección de Salud e Higiene han insistido en la corresponsabilidad ciudadana. Las autoridades exhortan a eliminar todo recipiente que pueda almacenar agua dentro de los hogares y en patios, desde baldes hasta macetas o llantas en desuso.

El dengue es una enfermedad que se intensifica en época de invierno. EFE

El pedido ciudadano y las recomendaciones ciudadanas

No obstante, en sectores populares la percepción es distinta. Habitantes consultados aseguran que la fumigación no siempre llega con la frecuencia necesaria y que en algunas zonas pasa más de un mes sin intervención. “Cuando fumigan ya hay varios enfermos en la cuadra”, comenta una madre de familia del sur de la ciudad, quien pide mayor constancia y cobertura en los operativos.

Otros ciudadanos señalan que el problema no solo es sanitario, sino también estructural. La presencia de solares abandonados, canales obstruidos y basura acumulada agrava el riesgo. Al criterio ciudadano, mientras no exista una política integral que articule limpieza urbana, educación comunitaria y control permanente, los brotes seguirán repitiéndose año tras año.

Las autoridades, por su parte, recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o malestar general. Insistir en no automedicarse y en mantener viviendas y entornos libres de criaderos.

