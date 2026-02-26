Marcela Aguiñaga revela su verdad sobre el dragado del río Guayas

La prefecta del Guayas aclara que aunque se drague los sedimentos regresan y las inundaciones continúan. Esto fue lo que dijo

La prefecta del Guayas aseguró que sí se está dragando el río.

El debate sobre el dragado del río Guayas vuelve al centro de la discusión pública, en medio de una temporada invernal que mantiene en alerta a varios cantones de la provincia. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció sobre este tema con un video en sus redes sociales de una entrevista en un canal de televisión local.

La prefecta publicó el material audiovisual con el mensaje: "¡La verdad sobre el dragado! No hay que mentirle a la gente", dejando en claro su postura sobre este tema.

Aunque reconoció que la actividad es necesaria y que se está realizando, aclaró que no puede asumirse como la única respuesta estructural. “Yo no digo que no se haga, pero no es la única. ¿Qué tenemos que hacer? Guayas tiene 19 cantones que quedan bajo el agua en cada periodo invernal”, sostuvo, poniendo el foco en la magnitud del problema provincial.

Aguiñaga explica el motivo de las inundaciones pese al dragado

Aguiñaga atribuyó el agravamiento de las inundaciones a factores que van más allá del sedimento acumulado en el río. “Es más, que se agrava porque crecemos en forma desordenada, porque las actividades productivas no cumplen sus condiciones mínimas ambientales y cierran causas naturales, drenes o drenajes naturales y por otro lado la falta de disposición adecuada de la recolección de basura”, afirmó, al señalar fallas estructurales en planificación y control ambiental.

En esa línea, planteó la necesidad de una estrategia integral y cuestionó el costo del dragado como política aislada. “Quiero decirle que lo que aquí hay que hacer es un plan de intervención integral", sentenció.

La prefecta también defendió su gestión frente a cuestionamientos por los resultados del dragado ejecutado previamente. “Yo dragué el año pasado y Milagro se inundó y Durán también se inundó. Ustedes la entregan una competencia sin recursos, hacemos lo que podemos”, expresó,

Las declaraciones de Aguiñaga reabren un debate clave sobre si el dragado del río Guayas debe ser la prioridad de inversión o parte de un plan más amplio de ordenamiento territorial, control ambiental y fortalecimiento de infraestructura hidráulica.

Mientras algunos cantones siguen enfrentando cada invierno el riesgo de quedar bajo el agua y otros ya lo están sufriendo, la discusión técnica y política sobre el destino de millones de dólares continúa.

No hay que mentirle a la gente: aunque se drague, los sedimentos regresan y las inundaciones continúan si no hay ordenamiento, control ambiental, limpieza de drenajes y manejo responsable de los desechos.

— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) February 26, 2026

