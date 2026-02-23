Marcela Aguiñaga responsabiliza a municipios por colapso hídrico durante el invierno

La prefecta del Guayas denuncia que el cierre de drenes por parte de camaroneras agrava las inundaciones en zonas vulnerables

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó este 23 de febrero de 2026 que la provincia enfrenta 30 emergencias simultáneas por el temporal invernal, una situación que mantiene bajo el agua a pobladores de Durán y Milagro, atribuyéndolo a fallas en el ordenamiento territorial y el bloqueo de los sistemas de desfogue hídrico.

Factores de riesgo

urante una inspección técnica en recintos rurales como La Magdalena, la autoridad provincial detectó que diversas actividades productivas sellaron los cauces naturales, un escenario que se ejecuta bajo la omisión administrativa de los cabildos locales.

A este factor de riesgo se suma la deficiente recolección de desechos sólidos, como EXPRESO ha reportado, cuyos remanentes terminan obstruyendo cunetas y ductos, limitando drásticamente la efectividad de los trabajos de limpieza con maquinaria pesada.

Nuestro equipo está desplegado en toda la provincia ante el invierno.

⁰Ya sumamos 31 emergencias.



Activamos asistencia humanitaria, brigadas médicas, veterinarias y de fumigación; entregamos kits de Agua Segura (tanques de 250L con pastillas potabilizadoras) y kits de dormida… pic.twitter.com/MSgGJ05PyH — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) February 23, 2026

En áreas catalogadas como zonas de invasión, como la cooperativa Una Sola Fuerza, la ausencia absoluta de una red sanitaria mantiene el sector completamente anegado. Para intentar mitigar el riesgo sanitario, las direcciones provinciales movilizaron brigadas médicas y entregaron tanques de 250 litros con pastillas potabilizadoras a más de 160 familias en este punto y en recintos aledaños como Doce Hermanos y San Antonio.

Procesos administrativos

"Hay actividades productivas que crecen en desorden, a vista y paciencia de los municipios, con cierres de zonas de drenaje natural", aseveró Aguiñaga al referirse al origen del estancamiento hídrico. La funcionaria adelantó que se deberán abrir procesos administrativos para determinar responsabilidades, aunque la prioridad técnica actual es el drenaje para evitar la pérdida de conectividad.

Trabajos de la Prefectura

Carlos Puesta, director de Gestión de Riesgos de la Prefectura, precisó que la provincia se mantiene en alerta roja. De los 30 frentes reportados tras el desbordamiento de ríos, la mitad ya recibe atención con obras de infraestructura urgente, lo que incluye la instalación de tuberías y ductos cajones.

En paralelo, personal de la Dirección de Concesiones ejecuta inspecciones en el área de construcción del tramo 5 del Quinto Puente, paralelo al acceso a la parroquia Taura. El objetivo de esta intervención es destapar alcantarillas obstruidas y agilizar el cauce de las aguas represadas que amenazan con aislar a las zonas camaroneras y agrícolas de la provincia.

