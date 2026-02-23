Murió atropellado Jachi, el perro que acompañó a Lucas, niño perdido en cerro Puñay

Esta mascota se hizo conocida por cuidar al infante que se extravió durante cuatro días en Chimborazo

La muerte del perro Jachi, debido a un atropellamiento, ha generado pesar e indignación entre quienes conocieron su heróica historia.

Ecuador volvió a pronunciar el nombre de Jachi este lunes 23 de febrero, pero esta vez con una tristeza que se ha extendido en los distintos rincones de Ecuador.

Y es que el perro que acompañó a Lucas Campaña, el menor de edad que durante cuatro días permaneció extraviado en el cerro Puñay, en Chimborazo, murió tras ser atropellado en Guano, según reportes de medios locales.

Su historia, como publicó antes EXPRESO, había conmovido al país meses atrás, cuando se conoció que el can permaneció junto al menor durante noches heladas en el páramo, ayudándolo a resistir hasta ser rescatado con vida.

El perro que sostuvo la esperanza en la montaña

Lucas, de 11 años, estuvo perdido cuatro días en el Puñay, en la provincia de Chimborazo. La búsqueda movilizó a más de 50 personas entre comuneros y rescatistas, que recorrieron la montaña en su localización.

Cuando finalmente fue encontrado, el niño relató que un perro se acostaba junto a él para mantenerlo caliente en medio del frío extremo y el miedo nocturno. Ese perro era Jachi.

El menor contó que lo adoptó de inmediato en la montaña y que su compañía fue clave para soportar el silencio, el hambre y las bajas temperaturas.

El animal subía y bajaba del cerro acompañando a turistas y montañistas, por lo que ya era conocido en la zona.

De héroe viral a símbolo de lealtad

Tras el rescate, la historia de Jachi se viralizó y lo convirtió en “el perro héroe” del Puñay. Su figura pasó a representar la fidelidad animal y el vínculo entre humanos y mascotas en situaciones límite.

El 4 de diciembre de 2025, integrantes del Comité Ecuatoriano de Nutrición de Mascotas visitaron su hogar para brindarle apoyo integral. Durante esa jornada se realizó:

Revisión veterinaria completa

Apoyo económico para tratar una lesión ocular y problemas en un oído

Donación de alimento balanceado y húmedo para los nueve perros del hogar

La ayuda buscaba garantizar su bienestar tras el impacto mediático de su historia.

Lucas y Jachi se conocieron en una situación muy adversa y pronto se formó un importante lazo entre ambos. ARCHIVO

Jachi muere atropellado y desata reacciones

La muerte del can ha generado una ola de mensajes en redes sociales. Usuarios recuerdan su papel como clave para que Lucas sobreviviera en la montaña, destacando su valentía y compañía en condiciones extremas.

"Jachi vino para cumplir su propósito, que fue cuidar y proteger a Lucas. Es un ángel con pelitos y alas. Te amamos Jachi. El país entero supo de ti y ahora llora por ti, niño valiente", publicó en la guayaquileña Raquel Solórzano, en la red social X.

Hasta la publicación de esta noticia, la propietaria del perro no se ha pronunciado públicamente.

💔🐾 ¡ECUADOR LLORA A SU HÉROE DE CUATRO PATAS!



Adiós, Hachi… el perrito que se convirtió en leyenda nacional.



— Victor Rizzo (@victorizzov) February 23, 2026

