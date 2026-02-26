Aguiñaga cuestiona al Gobierno por inundaciones en Guayas y señala falta de recursos

La prefecta del Guayas criticó la postura del Gobierno y cuestionó que se reduzca la solución al dragado de ríos

Marcela Aguiñaga, criticó la postura del Gobierno nacional frente a las inundaciones y cuestionó que se reduzca la solución al dragado de ríos.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expuso este jueves 26 de febrero en Teleamazonas la gravedad de la situación que atraviesa la provincia debido a las intensas lluvias. Según sus declaraciones, 16 cantones se encuentran en estado de vulnerabilidad, con más de 44 emergencias registradas, entre ellas socavones, desbordamientos de ríos, inundaciones y pérdida de muros de contención.

Aguiñaga subrayó que en cantones como Milagro los problemas son estructurales y requieren intervenciones de largo plazo. “Nosotros apenas terminamos la lluvia entramos en la planificación, ya hemos elaborado el plan de inversión para el invierno siguiente. Esto requiere recursos, tener la maquinaria lista, pero al mismo tiempo preparación”, afirmó.

La deuda del Gobierno afecta obras de prevención

Uno de los puntos más críticos señalados por la prefecta es la deuda que mantiene el Gobierno nacional con la Prefectura del Guayas, que supera los 48 millones de dólares. Solo en competencias de riego y drenaje, aseguró, se le adeudan 10 millones correspondientes al 2024.

Aguiñaga explicó que esta falta de recursos afecta directamente las obras de prevención, que deben ejecutarse en tiempos específicos. “Cuando las prefecturas reclamamos nuestras rentas no es porque queremos molestar al Gobierno, es porque hay obras de prevención que se hacen en un tiempo. En 2025 arrancamos atrasados en septiembre u octubre y estuvimos limpiando cauces y canales hasta enero”, señaló.

La movilidad en Milagro se volvió más complicada aún con las calles inundadas. CHRISTIAN VINUEZA

A pesar de las limitaciones, la Prefectura asegura que ha destinado 50 millones de dólares en obras como el cambio de cantarillas y el fortalecimiento de sistemas de emergencia. Además, se ha trabajado en coordinación con cuerpos de bomberos y alcaldías para atender los pedidos de apoyo en momentos críticos.

"Cuando nos entregan una competencia sin recursos hacemos lo que podemos"

El dragado de ríos ha sido uno de los temas más polémicos en el manejo de las inundaciones. Desde el Gobierno, la ministra de Desarrollo Humano Zaida Rovira ha cuestionado la falta de compromiso de las prefecturas en la entrega de planes de dragado, señalando que esta ausencia de coordinación ha contribuido al desbordamiento de los ríos.

Aguiñaga respondió que el dragado, aunque necesario, no es la única solución y que reducir el problema a esta actividad es irresponsable. “Cuando dragamos en 2025 igual se inundó Milagro, porque son problemas estructurales. Señalar solo el dragado requiere permisos ambientales y es de alto impacto. Es irresponsable gastar 40 millones de dólares en un dragado de sedimento que sigue llegando”, enfatizó.

La prefecta insistió en que se necesita un plan integral de intervención, que incluya medidas contra la deforestación y la creación de mancomunidades para manejar las cuencas hídricas que trascienden las jurisdicciones provinciales. “Es muy fácil decirlo desde un escritorio, pero cuando nos entregan una competencia sin recursos hacemos lo que podemos”, agregó.

Llamado a soluciones integrales y madurez política

Aguiñaga también cuestionó la capacidad de liderazgo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), al que calificó como “una lista de pedidos” sin verdadera capacidad de solución. Recalcó que la emergencia no puede convertirse en un conflicto político y pidió madurez para enfrentar la crisis.

“Si hay emergencia en Milagro, con gusto que vaya el Gobierno. Pero no se puede calcular con la vida de la gente”, expresó. Además, alertó sobre el riesgo que representa la apertura de las compuertas de Daule Peripa sin coordinación previa, lo que provoca inundaciones en la cuenca baja del río Daule.

