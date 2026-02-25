Colapso hídrico en Guayas inunda cultivos y contamina pozos en 14 cantones

El desbordamiento de ríos mantiene 44 emergencias activas en la provincia ante el bloqueo de los drenajes naturales

El desbordamiento de ríos y el bloqueo de canales naturales por el crecimiento industrial mantienen bajo el agua a 14 cantones de la provincia del Guayas, donde se reportan pozos subterráneos contaminados y pérdida de cultivos en zonas rurales.

Desbordamientos

El colapso del sistema hidráulico provincial ha detonado 44 emergencias activas que superaron las previsiones del plan de desazolve ejecutado en 2025. La situación es crítica en la parroquia Roberto Astudillo de Milagro, jurisdicción que permanece bajo alerta roja. En recintos como Venecia Central, Papayal, Córdova, La Cachiote y La Chontilla, el incremento del caudal del río inundó viviendas y llenó de lodo los sistemas de abastecimiento hídrico, dejando a los habitantes sin acceso a líquido vital apto para el consumo humano.

Noboa anuncia 150.000 becas de inglés ‘Because He Is Nice’: así puedes inscribirte Leer más

Para mitigar el riesgo sanitario, la contingencia estatal se ha visto forzada a distribuir pastillas potabilizadoras, bidones y tanques de almacenamiento para 500 familias de la zona, una medida paliativa frente a la carencia de infraestructura básica y la contaminación del agua.

En el cantón ferroviario, el estancamiento de las aguas lluvias expone una falla estructural vinculada al uso de suelo. Las inundaciones prolongadas en sectores como La Magdalena, San Antonio, Doce Hermanos y La Ensenada evidencian que el crecimiento desordenado de zonas urbanas y productivas ha bloqueado los drenes naturales de la jurisdicción.

Ante la incapacidad del sistema para evacuar el líquido retenido, la administración provincial acordó una intervención conjunta con representantes de las camaroneras para sumar maquinaria privada a la obra pública. El objetivo técnico es limpiar 10 kilómetros de canales y desazolvar el conducto de Cedegé y el estero Magdalena, permitiendo que las aguas represadas finalmente fluyan hacia el río Guayas.

🚨 ¡Atención Naranjito! Estamos en territorio atendiendo la emergencia en el Puente Papayal.



Ante la alerta, nuestro equipo técnico ya está en el sitio ejecutando acciones por el colapso parcial de la estructura, debido a un socavón generado por las intensas lluvias y la crecida… pic.twitter.com/zWp30X3nt3 — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) February 25, 2026

Contingencia operativa en territorio

Frente a la magnitud del impacto climático, la Prefectura del Guayas mantiene desplegados a 114 técnicos y 77 máquinas de equipo pesado en el territorio afectado. Los registros oficiales de la entidad seccional confirman que más de 11.000 personas han requerido asistencia humanitaria de urgencia tras perder sus enseres y medios de subsistencia.

Caso Héctor Enríquez: ingeniero fue localizado sin vida en vía Alóag – Santo Domingo Leer más

El despliegue operativo abarca, además de Milagro y Durán, a las poblaciones de Balao, Daule, El Empalme, El Triunfo, Guayaquil, Jujan, Naranjal, Nobol, Pedro Carbo, Salitre, Samborondón y Simón Bolívar. En estos puntos, la entrega de colchones y alimentos constituye la respuesta inmediata e ineludible de las autoridades, mientras los departamentos técnicos evalúan ductos cajones y esteros locales para intentar planificar una solución estructural a lo largo de este 2026.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!