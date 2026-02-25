Caso Héctor Enríquez: ingeniero fue localizado sin vida en vía Alóag – Santo Domingo

Tras siete días de búsqueda, el ingeniero Héctor Enríquez fue hallado sin vida. La Policía investiga el caso

El cuerpo de Héctor Enríquez fue localizado en una hondonada de la vía Alóag – Santo Domingo, tras siete días de intensa búsqueda.

Luego de siete días de angustia, cadenas de oración y una búsqueda que movilizó a familiares, policías y bomberos de varias ciudades, la historia de Héctor Enríquez terminó con el desenlace que nadie quería escuchar. La tarde de este 25 de febrero se confirmó que el joven ingeniero en sonido fue hallado sin vida en la vía Alóag – Santo Domingo, en el kilómetro 20.

El cuerpo estaba a unos 20 metros de profundidad, en una hondonada que bordea esta carretera que conecta el cantón Mejía con Santo Domingo de los Tsáchilas. Las labores de extracción se realizaron apenas se confirmó el hallazgo.

Salió de Quito y no volvió a comunicarse

Héctor Enríquez desapareció el pasado 18 de febrero. Ese día salió desde la parroquia Calderón, en el norte de Quito, con rumbo a Otavalo, su ciudad natal en Imbabura. Antes había revisado micrófonos y equipos de sonido, su especialidad.

“Cada vez que salía, siempre se comunicaba con su madre para detallarle en dónde estaba y a qué hora iba a regresar a casa”, relató Israel Ruiz, primo del joven. Pero esa noche la llamada nunca llegó. El silencio encendió las alarmas en la familia, que presentó la denuncia por desaparición.

Con el paso de los días, otra denuncia —por el robo del vehículo en el que se movilizaba— dio nuevas pistas a los investigadores.

El vehículo apareció en Los Ríos

El 23 de febrero, agentes policiales ubicaron el automóvil en Buena Fe, provincia de Los Ríos. Estaba en una mecánica y, en el exterior, se encontraban tres personas: dos hombres y una mujer. Los tres fueron detenidos para investigaciones.

Tras esas capturas, la búsqueda se intensificó en la vía Alóag – Santo Domingo, una zona conocida por sus pendientes pronunciadas, túneles y quebradas profundas.

Bomberos de varias ciudades participaron en el operativo que permitió ubicar el cadáver a unos 20 metros de profundidad en el kilómetro 20 de la carretera. angelo chamba

Una búsqueda contrarreloj en una carretera de riesgo

El 24 de febrero, Olga Ruiz, madre de Héctor, reveló en redes sociales una información estremecedora: su hijo habría sido arrojado a una hondonada tras ser raptado cuando viajaba hacia Otavalo.

Sin un punto exacto, la búsqueda se extendió por aproximadamente 50 kilómetros, desde el peaje de Alóag hasta más allá de Tandapi.

Lorena Valverde, capitana del Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía, explicó que el rastreo se realizó en coordinación con la Dinased y con apoyo de familiares.

“Las tareas se concentraron en puentes y en la salida de los túneles. También desplazamos aeronaves no tripuladas (drones) para buscar de mejor manera”, detalló la oficial.

En las labores participaron bomberos de Mejía, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotacachi y Otavalo.

Hallazgo a 20 metros de profundidad

Finalmente, tras intensas horas de trabajo, el cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso, a unos 20 metros de profundidad.

Según la capitana Valverde, los restos serían trasladados a la morgue de Machachi. La extracción se realizó inmediatamente después de confirmar el hallazgo.

El caso queda ahora en manos de la Fiscalía y de la Policía, que continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del crimen.

Para la familia de Héctor Enríquez, la búsqueda terminó, pero el dolor apenas comienza.

