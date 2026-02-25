Lluvias congestionan vías en Quito y provocan caída de un árbol en hora pico

En la época invernal ya se han registrado 439 emergencias

El árbol cayó sobre la avenida Carlos V y la avenida de la Prensa, en el norte de Quito.

Desde la madrugada de este miércoles 25 de febrero de 2026, varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito amanecieron bajo fuertes precipitaciones que provocaron una alta carga vehicular.

Las cámaras del ECU 911 registraron tráfico lento y conductores avanzando con precaución. Pero a las 05:46 la situación se complicó debido a que un árbol cayó sobre la calzada en la intersección de la avenida Carlos V y la avenida de la Prensa, en el norte de Quito, bloqueando parcialmente la circulación en una hora de mayor movimiento.

El incidente obligó a desplegar equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, que realizaron el corte y retiro del árbol, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó un cierre temporal de la vía para evitar riesgos a los conductores.

Durante varios minutos, el tránsito fue desviado hasta que concluyeron las labores de limpieza y la circulación se restableció por completo.

El ECU 911 aseguró que el monitoreo se mantiene activo desde la sala operativa de la institución, que sigue de cerca las condiciones climáticas ante la posibilidad de nuevas afectaciones.

La recomendación para los conductores es reducir la velocidad, mantener distancia y estar atentos a posibles obstáculos en la vía en medio de una temporada invernal que no da tregua en la capital.

Lluvias dejan más de 400 emergencias

Inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamiento de quebradas y caída de árboles son los incidentes más frecuentes registrados por el Municipio y los equipos de respuesta.

La directora metropolitana de Gestión de Riesgos del Municipio, Patricia Carrillo, explicó que en la capital la época lluviosa se establece según los ciclos climáticos y no por periodos administrativos.

De acuerdo con la funcionaria, el periodo lluvioso actual comenzó en octubre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026. En ese tiempo ya se han registrado 439 emergencias. Los eventos más comunes han sido:

Inundaciones

Caídas de árboles

Movimientos de masa (deslizamientos)

Carrillo señaló que las autoridades realizan un monitoreo permanente para identificar las zonas con mayor impacto y actuar de manera inmediata.

