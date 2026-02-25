Caso Héctor Enríquez: Tres procesados por receptación tras desaparición

La Fiscalía General del Estado procesa a tres personas detenidas en Buena Fe, Los Ríos, por el delito de receptación

El caso de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, joven de 27 años oriundo de Otavalo, mantiene en incertidumbre a su familia y a las autoridades. Fue reportado como desaparecido el 18 de febrero de 2026, luego de que delincuentes lo interceptaran en la parroquia Calderón, al norte de Quito, y le arrebataran la camioneta Mazda BT-50 en la que se movilizaba.

Según la versión de su madre, Héctor habría sido trasladado hacia la vía Alóag-Santo Domingo, donde presuntamente fue arrojado desde un puente hacia una quebrada. Desde entonces, las labores de búsqueda se han intensificado con apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Mejía y familiares. Este miércoles 25 la Fiscalía confirmó la detención de tres supuestos implicados en el crimen.

#ATENCIÓN | #Pichincha: en el contexto de la desaparición de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, reportada el 18 de febrero de 2026, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador –con acompañamiento de familiares– continúan con labores de búsqueda en los alrededores de la vía Alóag-Santo Domingo. pic.twitter.com/vyvDqQGMFI — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 25, 2026

Operativos de búsqueda en la vía Alóag-Santo Domingo

El Cuerpo de Bomberos de Mejía confirmó que mantiene operativos permanentes en sectores de difícil acceso de la vía Alóag-Santo Domingo. Se realizan recorridos terrestres y sobrevuelos con drones para ampliar la cobertura de rastreo.

La madre del joven ha insistido en que su hijo fue asesinado y pide que se rescate su cuerpo. Sin embargo, las autoridades han señalado que no se puede confirmar su fallecimiento hasta que se logre ubicarlo. La búsqueda se mantiene activa desde el 24 de febrero, con apoyo adicional de la Dinased.

Tres procesados por receptación

La Fiscalía General del Estado informó que tres personas fueron detenidas en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, en posesión de la camioneta de Héctor Enríquez. Los sospechosos enfrentan un proceso por el delito de receptación, que sanciona la tenencia de bienes obtenidos de manera ilícita.

La camioneta Mazda BT-50 doble cabina, propiedad del joven desaparecido, fue hallada en poder de los detenidos. La Fiscalía busca determinar si estas personas tienen relación directa con el asalto y la desaparición de Héctor, o si únicamente participaron en la comercialización del vehículo robado.

