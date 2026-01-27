Tres pescadores desaparecidos son hallados sin vida en la Playita del Guasmo

Tres pescadores desaparecidos fueron encontrados sin vida cerca de la Playita del Guasmo. La Policía investiga el caso

Los cuerpos de los pescadores desaparecidos fueron hallados en la playita del Guasmo.

Tres pescadores que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados sin vida cerca de la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. El hallazgo se produjo la madrugada de este martes 27 de enero de 2026 y es materia de investigación, ya que no se descarta que las muertes hayan sido violentas.

De acuerdo con información preliminar, el caso se inició la mañana del lunes 26 de enero, cuando dos hermanos y un primo salieron en una canoa desde un sector conocido como Puerto Licita, con el objetivo de capturar mariscos.

Sin embargo, con el paso de las horas no regresaron a sus domicilios, lo que generó preocupación entre sus familiares. Ante la falta de noticias, allegados de los pescadores emprendieron una búsqueda por vía fluvial, recorriendo la zona en pequeñas embarcaciones con la esperanza de encontrarlos con vida.

La madrugada de este martes 27 de enero, la búsqueda dio resultados, aunque con un desenlace trágico. Los tres pescadores fueron encontrados sin vida a bordo de la canoa. Se constató que el motor de la embarcación no se encontraba en el lugar, por lo que se presume que habría sido sustraído.

El hallazgo conmocionó a los habitantes de la playita del Guasmo. Cortesía

La Policía investiga si el hecho estaría relacionado con un robo o si existieron otras circunstancias vinculadas a las muertes. Además, se conoció que los cuerpos presentaban heridas que serían compatibles con un hecho violento, aunque aún no se ha determinado si estas fueron provocadas por armas de fuego o armas blancas.

Los cadáveres fueron retirados por personal policial desde el muelle de la Playita del Guasmo durante la mañana de este martes. El suceso causó conmoción entre otros pescadores del sector, quienes expresaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan de manera constante durante sus faenas.

