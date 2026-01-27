Inseguridad Guayaquil: ¿cómo distinguir un policía real de un delincuente disfrazado?

Casos de sicarios y delincuentes que atacan, utilizando uniformes similares a los policiales, generan temor en la población

Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), de la Policía Nacional, se movilizaron el 25 de enero de 2026 a la ciudadela El Recreo, en Durán, por una amenaza de bomba, que fue descartada.

Unos 18 hombres, vestidos con uniformes similares a los de la fuerza pública, ingresaron a la fuerza a la Isla Mocolí, en Samborondón, y asesinaron a Stalin Olivero Vargas, alias Marino.

Ocurrió el pasado 7 de enero, mientras el líder de la banda criminal Los Lagartos jugaba fútbol en una cancha de esta zona residencial exclusiva de La Puntilla. El crimen quedó grabado en video.

En Sauces 6, norte de Guayaquil, sujetos armados se hicieron pasar como miembros de la Policía Judicial para asesinar a un hombre y un adolescente, el pasado miércoles 21 de enero.

Son solo dos casos de algo que se ha vuelto cada vez más común: que delincuentes se vistan como policías o militares, incluso simulando falsos operativos, para atacar, robar y asesinar.

En 2023, EXPRESO recogió la preocupación ciudadana por esta modalidad: "“El delito escaló tanto que ni un uniforme es ya garantía”.

Incluso se han dado casos de asaltantes disfrazados de médicos para robar. Esto provoca que la ciudadanía dude sobre si los policías que ven realmente lo son.

La falta de control de las autoridades, para la confección y venta de esta vestimenta, es una de las causas señaladas por especialistas.

“Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el uso indebido de estas prendas, no regula su producción ni comercialización”, señaló Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), a EXPRESO en un reportaje.

“Es urgente investigar cómo los delincuentes obtienen estos uniformes y equipos oficiales. Si estos se filtran desde dentro de las instituciones, ya sea por robo, corrupción o reventa, esto evidencia una grave falla en los sistemas de control y seguridad interna", alertó en 2024 la especialista en Derecho Penal y Criminología, María del Mar Gallegos.

Hay que tomar en cuenta que, además de replicar los uniformes, los delincuentes también copian las características de los operativos policiales, para confundir más a la población.

Para identificar a los policías, existen algunos distintivos en sus uniformes:

Insignias y nombres completos

Los policías no usan barba ni el cabello largo

Las chompas verdes ya no se utilizan, al menos en la región Costa

Escudo institucional y bandera del Ecuador en las mangas

En los operativos hay varios policías, con vehículos institucionales, no solo uno o dos uniformados. En ese caso, busque un lugar seguro

