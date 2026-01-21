Dos hombres fueron asesinados en Sauces 6 por personas disfrazadas de policías

El hecho se dio en la madrugada de este miércoles. Una de las víctimas es menor de edad

Dos personas fueron asesinadas durante la madrugada de este miércoles.

Dos ciudadanos de sexo masculino fueron asesinados la madrugada de este miércoles 21 de enero dentro de una vivienda en la ciudadela Sauces 6, en el norte de Guayaquil.

Según información proporcionada por la Policía, el ataque se habría registrado alrededor de las 00:30, tras el ingreso de varios sujetos armados que, de acuerdo con testimonios preliminares, se identificaron falsamente como miembros de la Policía Judicial.

Las víctimas fueron identificadas como Gean Pierre Briones Ubilla, de 21 y un adolescente de 15. Ambos se encontraban en el interior del domicilio cuando los atacantes sustrajeron teléfonos celulares y dinero en efectivo, para luego dispararles y huir con rumbo desconocido.

Personal policial acudió al sitio tras una alerta del ECU 911 y confirmó el fallecimiento de las dos personas. En el lugar se levantaron varios indicios balísticos, entre ellos vainas y un proyectil calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en Sauces 6, norte de Guayaquil. Foto: Christian Vinueza

Indicios balísticos

Criminalística realizó el procedimiento técnico correspondiente y, por disposición del fiscal de turno, los cuerpos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística para la necropsia de ley.

La Policía informó que se están recopilando grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector, como parte de las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con delincuencia común y reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en la investigación.

