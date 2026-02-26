Congreso Ordinario FEF 2026: Se presentó el informe económico de 2025

El 76% del gasto fue destinado al desarrollo deportivo, en comparación a la administración anterior que era de 44%

En el marco del Congreso Ordinario FEF 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó el informe económico correspondiente al 2025. De acuerdo con las cifras mostradas, los activos totales alcanzaron los 63 millones de dólares, lo que representa un incremento del 4% en comparación con 2024.

Dentro de este balance, los activos corrientes registraron un aumento del 16%, mostrando mayor liquidez y capacidad de respuesta ante obligaciones inmediatas. Además, el 75% del total de activos corresponde a activos fijos, lo que demuestra que gran parte del patrimonio está respaldado por bienes tangibles e infraestructura, consolidando una base sólida para el funcionamiento y desarrollo del fútbol ecuatoriano.

Recuperación de recursos y manejo tributario

Uno de los puntos más relevantes del informe fue la recuperación de 1,2 millones de dólares que se encontraban en trámite ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), correspondientes a crédito tributario. Asimismo, la deuda con el SRI disminuyó en un 31%, tras la cancelación total de obligaciones corrientes y convenios de pago pendientes.

Reducción de pasivos y pago de deudas heredadas



En cuanto a las obligaciones, los pasivos totales se situaron en 37,6 millones de dólares, de los cuales 25 millones corresponden a pasivos corrientes. No obstante, la FEF canceló 22 millones de dólares en deudas heredadas de anteriores dirigencias.

Además, las obligaciones financieras a corto plazo se redujeron en un 49% en comparación con 2024, lo que representa un alivio significativo en la presión financiera inmediata. A esto se suma la provisión de 7,9 millones de dólares destinados a valores pendientes por facturar y premios relacionados con la clasificación de la selección masculina al Mundial de 2026.

Actualidad financiera de la FEF

El informe también detalló que los ingresos totales ascendieron a 39,7 millones de dólares, mientras que los gastos se ubicaron en 39 millones.

Sin embargo, también se mencionó la distribución del gasto: el 76% fue destinado al desarrollo del fútbol, una cifra superior al 44% que se invertía en la administración anterior.

Este incremento en la inversión deportiva demuestra una clara priorización del crecimiento estructural, formativo y competitivo del fútbol ecuatoriano, consolidando una visión institucional enfocada en resultados deportivos y sostenibilidad a largo plazo. Finalmente, el patrimonio institucional alcanzó los 25 millones de dólares, consolidando la estabilidad financiera de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

