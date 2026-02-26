Cristiano Ronaldo compró el 25% de la UD Almería de España

El astro portugués se incorpora al accionariado del club como parte del consorcio liderado por SMC Group

La UD Almería dio un paso estratégico en su crecimiento institucional con la incorporación de Cristiano Ronaldo como nuevo accionista. Y es que el futbolista portugués adquirió el 25% de las acciones del club a través de CR7 Sports Investments, filial de su sociedad empresarial CR7 S.A., integrándose así en el consorcio propietario liderado por SMC Group.

La operación representa un movimiento de gran relevancia tanto para la entidad andaluza, como para el propio Cristiano Ronaldo, que continúa ampliando su cartera de inversiones en el ámbito deportivo. Con esta adquisición, el cinco veces ganador del Balón de Oro consolida su presencia en la industria del fútbol más allá de su faceta como jugador, reforzando su perfil como empresario internacional.

Una apuesta estratégica dentro de la expansión internacional



El acuerdo se enmarca en la estrategia de expansión internacional que viene desarrollando el presidente del club, Mohamed Al Khereiji, a través de su conglomerado empresarial, SMC Group. La entrada de Cristiano Ronaldo en el accionariado no solo aporta visibilidad global al proyecto, sino que también refuerza la ambición de crecimiento sostenido tanto en el plano deportivo como institucional.

Desde la directiva consideran que esta alianza estratégica permitirá fortalecer la marca UD Almería en mercados internacionales, potenciar nuevas oportunidades comerciales y consolidar el desarrollo estructural del club, especialmente en áreas clave como la cantera y la profesionalización de sus distintas áreas operativas.

En el comunicado oficial emitido por la UD Almería, Mohamed Al Khereiji celebró la incorporación del futbolista portugués al proyecto: “Entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.

Por su parte, Cristiano Ronaldo destacó que esta inversión responde a una ambición personal de contribuir al desarrollo del fútbol desde una perspectiva empresarial y estratégica: “La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”.

Comunicado oficial:



UD Almería y su lucha por el ascenso



En el plano deportivo, la UD Almería atraviesa un momento sólido en la Segunda División del fútbol español. El conjunto andaluz ocupa actualmente la tercera posición de la tabla con 48 puntos tras 27 jornadas disputadas, situándose a tan solo dos unidades del líder del campeonato, lo que lo mantiene plenamente involucrado en la pelea por el ascenso.

El balance del equipo refleja regularidad y competitividad: 14 victorias, 6 empates y 7 derrotas, números que evidencian una campaña consistente y con aspiraciones reales de regresar a la máxima categoría del fútbol español. El rendimiento ofensivo ha sido uno de los pilares del equipo, con especial protagonismo de Sergio Arribas, exmediocampista del Real Madrid, quien a sus 25 años se ha convertido en la gran figura del plantel.

Arribas no solo es el máximo goleador del equipo en la presente temporada, con 14 tantos, sino también su principal asistente, acumulando 7 pases de gol. Su influencia en el juego ofensivo ha sido determinante para sostener al Almería en la zona alta de la clasificación y consolidar un proyecto deportivo que ahora, con la llegada de Cristiano Ronaldo al accionariado, suma un nuevo impulso institucional.

