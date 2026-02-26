Expreso
El abrazo de César Farías y Jhonny Quiñónez.
El abrazo de César Farías y Jhonny Quiñónez.Cortesía

“Cabeza fría…”, la frase del DT Farías con la que Barcelona SC logró avanzar en Copa

El técnico venezolano dejó una frase viral, defendió a Quiñónez y apuntó directo a la fase de grupos

César Farías ya estaba en boca de todos desde el primer tiempo en el estadio Diego Armando Maradona. El técnico de Barcelona SC soltó una frase que se hizo viral en cuestión de minutos: “Cabeza fría, testículos calientes”. Y cuando el Ídolo selló su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, el DT abrió el corazón.

Farías sabía lo que decía y el impacto que podía generar, no solo en lo futbolero, también en lo social. “En el primer tiempo los pusimos en zozobra, no esperaron que salgamos tan alto. Esto es fútbol. Teníamos que trabajar por etapas, entender los momentos y saber cuándo aprovecharlos”, explicó con serenidad, pero con la adrenalina aún corriendo por sus venas.

César Farías estaba mega emocionado

Siempre confía en Quiñónez

Así fueron los penales que clasificaron a Barcelona SC en Copa Libertadores

También salió en defensa de Jhonny Quiñónez, autor del gol que cambió la historia de la serie. “Jhonny termina siendo el mejor jugador de la llave. Fue resistido, criticado, pero nos abrió el camino a los penales. Eso es lo que nos da el fútbol”, dijo, reivindicando al volante que pasó de señalado a héroe.

Sobre la identidad que busca imprimirle al equipo, el venezolano fue claro: “Queremos un equipo con el que la gente se sienta identificado. Los jugadores se van a soltar, a acoplar. Este partido nos hace creer en lo que viene en el campeonato”.

Barcelona SC elimina a Argentinos y festeja con su hinchada en el estadio Diego Armando Maradona.
Barcelona SC elimina a Argentinos y festeja con su hinchada en el estadio Diego Armando Maradona.Cortesía BSC

Pero cuando el tema se fue a lo personal, la voz se le quebró. Pensó en sus padres, en su familia, en la distancia. “Lamentablemente los venezolanos no tenemos visa para muchos lugares y tener cerca a la familia no es fácil. Estoy orgulloso de ser venezolano. Vamos a recuperar nuestro país y los que estamos fuera seguiremos dejando la bandera en alto”.

Farías no quiere consuelos. “Yo ni pensaba en la Sudamericana. Hoy tenemos la ilusión de meternos en fase de grupos y construir un equipo competitivo en Libertadores”. Y cerró con un mensaje a la hinchada: “Tengan fe. Hemos pasado momentos intensos y difíciles. Sería lindo que, entre todos, vayamos a la fase de grupos”.

